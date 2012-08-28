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    28 августа 2012

    Флэшка Kingmax PI-01 — до 32 ГБ памяти в корпусе размерами 19,5 x 15,4 x 6,8 мм: Предусмотрен выпуск PI-01 двух цветов

    21:1511

    Lexmark полностью отказывается от выпуска струйных принтеров и продает свои патенты в этой области: Lexmark продолжит выпуск лазерных принтеров

    20:481

    Полнокадровая камера Sony SLT-A99 будет анонсирована 12 сентября: При массе 730 г Sony SLT-A99 может стать самой легкой полнокадровой камерой на рынке

    19:2241

    Новые моноблоки Samsung работают под управлением Windows 8: Представлены модели с диагоналями экрана 21,5, 23 и 27 дюймов

    18:3814

    Фото и спецификации камеры Sony NEX-5R появились накануне ее выхода: Sony NEX-5R будет оснащена стереофоническим микрофоном и интерфейсом Wi-Fi

    18:158

    Начались продажи системных плат MSI Big Bang Z77 MPower: Плата MSI Big Bang Z77 MPower имеет «сертификат разгона»

    17:176

    NEC выведет на европейский рынок монитор MultiSync LCD-EA224WMi с ЖК-панелью типа IPS диагональю 21,5 дюйма: Устройство оснащается четырехпортовым концентратором USB 2.0 и стереодинамиками

    16:366

    Sony VAIO Duo 11 — ноутбук или планшет-трансформер?: Sony VAIO Duo 11 будет работать на ОС Windows 8

    15:5321

    Giada i35V — мини-ПК за $168 с SSD вместо жесткого диска: Конструкторы оснастили Giada i35V твердотельным накопителем объемом 32 ГБ

    15:4413

    Apple просит запретить продажу в США восьми моделей смартфонов Samsung: Под запрет может попасть и новая флагманская модель Samsung Galaxy S III

    14:5231

    Даже Windows 8 не сможет оживить рынок ноутбуков, опасаются производители: Традиционного подъема спроса в четвертом квартале в этом году можно не ждать

    13:3025

    Основой монитора ASUS PB278Q стала панель IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей: Монитор ASUS PB278Q оснащен входами HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и DVI

    13:1913

    Переход на 450-миллиметровые пластины может быть отложен на два года: Массовое производство с использованием 450-миллиметровых пластин может начаться лишь в 2018 году

    13:071

    LG TM2792 – 27-дюймовый гибрид монитора и телевизора: Устройство поддерживает WiDi, MHL и отображение объемной картинки

    13:074

    Sony выделит значительные средства на разработку новых дисплеев: Среди направлений развития, выбранных Sony, также названы датчики изображения и мобильные устройства

    12:183

    Any Video Converter v.3.50 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    12:051

    Cмартфон LG Optimus G представлен официально: четырехъядерный процессор, LTE и экран размером 4,7 дюйма: В конфигурацию LG Optimus G входит 2 ГБ оперативной памяти

    11:4524

    Cмартфон Motorola RAZR M 4G LTE оснащен экраном Super AMOLED размером 4,3 дюйма и разрешением qHD : Основой смартфона Motorola RAZR M 4G LTE стал процессор Snapdragon S4 MSM8960

    11:305

    Vir.IT eXplorer Lite v.7.2.25 - небольшой антивирус для операционных систем Windows: Небольшой антивирус для операционных систем Windows

    11:30

    VideoCacheView v.2.36 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    10:55

    TweakNow PowerPack 2012 v.4.2.1.1 - программа для тонкой настройки ОС Windows и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    10:20

    LG покажет на IFA 2012 мониторы EA93 и EA83 на базе панелей типа IPS: Разрешение ЖК-панели EA93 — 2560 х 1080 точек, EA83 — 2560 x 1440 точек

    10:128

    DVDStyler v.2.3 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    09:45

    Firefox v.15.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    09:102

    Выпущен новый Panda GateDefender Integra eSeries: Panda GateDefender Integra eSeries – это новая модификация универсального устройства безопасности периметра сети

    08:35

    У русскоязычных пользователей iPhone появился голосовой ассистент: Для отечественных пользователей iPhone было создано приложение "Собеседник HD".

    08:00

    LG использует в смартфоне Optimus G дисплей разрешением 1280 x 768 пикселей и «долгоиграющую» батарею: Компоненты смартфона Optimus G создают компании LG Electronics, LG Chem, LG Display и LG Innotek

    08:0016

    Acer выходит на рынок тонких клиентов с тремя моделями серии Veriton N : Миниатюрные компьютеры Acer Veriton N рассчитаны на работу в виртуальных средах

    07:308

    Контроллер Fairchild Semiconductor FAN104W позволяет уменьшить размеры зарядных устройств, оснащенных выходом USB: Рабочая частота FAN104W — 85 кГц

    07:005

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