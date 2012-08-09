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    9 августа 2012

    Deepcool использует в процессорном охладителе Ice Blade Pro 2.0 тепловые трубки диаметром 8 мм: Новинка оценена в $45

    23:593

    Появились качественные изображения планшета Sony Xperia Tablet: Официальная премьера новинки должна состояться 29 августа

    23:0013

    Nikon Coolpix L610 — компактная камера с 14-кратным зум-объективом и питанием от двух батареек типа АА: Аппарат оснащен датчиком изображения типа CMOS с обратной засветкой

    22:385

    Высокочастотные модули памяти Transcend aXeRam оснащаются термодатчиками: Transcend повысила емкость своих топовых комплектов памяти

    15:006

    MediaInfo v.0.7.59 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    11:30

    GPU Caps Viewer v.1.17 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    10:55

    Nikon готовит фотоаппарат на базе ОС Android?: Если да, то совсем скоро мы услышим официальную информацию

    10:3055

    SoftPerfect Network Scanner v.5.4.5 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    10:20

    Планшетный компьютер Lenovo ThinkPad Tablet 2 под управлением Windows 8 представлен официально: Диагональ экрана планшета равняется 10,1 дюйма, а разрешение — 1366 х 768 точкам

    09:4937

    VueScan v.9.1.13 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    09:45

    Family Mobile 2.0 — учет финансов на Android: Популярная программа для учета личных финансов Family получила первое мобильное приложение.

    09:43

    Click & Grow: «интеллектуальный садовый горшок»: «Каждая кухарка» может стать садоводом

    09:3018

    Kaspersky XoristDecryptor v.2.2.84.0 - утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist: Утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist

    09:101

    Появились изображения и спецификации видеокарты MSI GeForce GTX 660 Ti Power Edition: Номинальная тактовая частота GPU видеокарты — 1019 МГц

    08:459

    Специалисты ESET первыми восстановили архитектуру червя Flame: Вирусные аналитики ESET первыми восстановили архитектуру вредоносной программы Flame

    08:352

    ABBYY Recognition Server 3.5 - новые горизонты распознавания: Новое серверное OCR-решение воплощает самые современные разработки ABBYY

    08:001

    В оформлении экстерьера внешнего HDD DashDrive HV610 c поддержкой USB 3.0 используются элементы a-la puzzle: Накопитель будет представлен в версиях объемом 500 ГБ, 750 ГБ и 1 ТБ

    08:002

    IDC: почти 70% смартфонов в мире работают на Android: Android почти поработил мобильный мир

    01:5215

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.3.0: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    00:30

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