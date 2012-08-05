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    5 августа 2012

    Каталог ZaReason пополнился ультрабуком UltraLap 430:

    23:598

    Thermalright вывела на европейский рынок процессорный охладитель Macho 120: Изделие шумит всего на 28 дБ

    23:239

    Photo 3D 1.1.1 для Symbian делает фотографии объемными : Приложение дает возможность просматривать фотографии с эффектом «глубины»

    17:27

    Выпущена новая версия Skype 1.3.0.3 для Windows Phone: С помощью приложения можно бесплатно совершать аудио- и видеозвонки друзьям в Skype через 3G, 4G и WiFi соединение

    17:22

    Springpad 3.0.8 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    17:17

    В мобильном переводчике Translate.Ru появился разговорник: Поскольку интернет в роуминге дорогой, разговорник офлайновый.

    17:04

    Корпус планшета iPad mini засветился в Сети?: В iPad mini не будет тыловой камеры?

    14:5832

    В смартфоне BLU VIVO 4.3 сочетается поддержка двух карт SIM, экран Super AMOLED Plus и двухъядерный CPU: Новинка оценена в $250

    09:2915

    HTC готовит смартфон Proto, который придет на смену модели One V: В основу смартфона ляжет однокристальная система Qualcomm Snapdragon S4 MSM8225

    08:2515

    arcMedia Pro 3.100 — воспроизведение почти любых видеофайлов на Android : Медиапроигрыватель, который позволяет воспроизводить на мобильном устройстве популярные форматы видео

    01:52

    OfficeSuite 6.1.882 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    01:52

    Root Explorer (File Manager) 2.21 — удобное управление файлами на Android: Root Explorer дает возможность удалять или перемещать файлы, выполнять их копирование или изменять права доступа

    01:51

    Fotolr Photo Studio 3.0.3 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    01:49

    Claystone Launcher 2.2 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    01:42

    AutoKiller Memory Optimizer 8.0.1 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    01:42

    Новая версия Maxthon Mobile 2.7.0 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    01:40

    Карманный счетовод 1.1.6 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    01:37

    Gravity 2.70 beta поддерживает YouTube : Gravity — это один из самых популярных клиентов социальных сайтов для устройств с Symbian

    01:25

    ProfiMail 3.56 — электронная почта на мобильном: Программа поддерживает просмотр HTML-сообщений с графикой и гиперссылками, позволяет работать с вложениями, уведомляет о поступлении новых писем

    01:24

    Обновился плеер Songbird 2.1 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    01:14

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