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    6 августа 2012

    QNAP выпускает четырех- и восьмидисковые сетевые хранилища с процессорами Intel Atom: Максимальный объем - 32 терабайта

    22:39

    ASUS представила новые ноутбуки серии S и внешний DVD±RW привод: Новые «ультрабуки» ASUS и нешний DVD±RW привод с шифрованием

    16:0814

    На сайте Dell «засветился» монитор U2713HM с 27-дюймовым дисплеем разрешением 2560 x 1440 точек : Ориентировочная стоимость монитора — $550-600

    15:1919

    В начале 2013 года MediaTek представит две новые платформы для смартфонов и планшетов — двух- и четырехъядерную: К числу потенциальных новинок принадлежат MT6588 и MT6583

    14:1011

    DesktopOK v.3.33 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    13:502

    AutoHotkey v.1.1.08.01 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    13:15

    n-Track Studio v.7.0.0 Build 2983 Final - программа для редактирования музыкальных файлов: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    12:40

    ProcessKO v.2.70 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    12:05

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.8.8 для Symbian: Эта программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    11:54

    WinLock v.6.01 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    11:30

    CurrPorts v.2.02 - утилита для просмотра списка открытых TCP/IP и UDP портов: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    10:55

    Roboform2Go v.7.8.0.5 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    10:20

    Ассортимент корпусов MSI пополнился моделью Barricade: Новинка оценивается в $80

    09:591

    AI RoboForm v.7.8.0.5 - надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    09:45

    Autoruns v.11.33 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    09:10

    Zalman GoldRock: блоки питания с сертификацией 80 Plus Gold: Адекватная мощность и высокая экономичность

    09:102

    Microsoft запуcкает Outlook.com - новый современный почтовый сервис : Почтовый сервис от Microsoft

    08:355

    Вышло приложение "Relax FM" для Android: У радиостанции "Relax FM" появилось новое Android-приложение

    08:00

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