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    30 августа 2012

    Lenovo продемонстрировала Android-планшеты IdeaTab A2107, A2109 и S2110 в преддверии выставки IFA 2012: Lenovo IdeaTab A2109 и S2110 уже можно приобрести в США, а IdeaTab A2107 появится на прилавках в ближайшее время

    23:305

    ZTE рассекретила смартфон Grand X IN на платформе Intel Medfield: Аппарат должен поступить в продажу уже в сентябре

    19:0117

    Фото дня: графический процессор NVIDIA GeForce GTX 660 (GK106): В конфигурацию GK106-400-A1 входит 960 или 1152 ядра CUDA?

    18:58

    Появились первые сведения о процессоре Intel Core i3-3120M: Микропроцессор Intel Core i3-3120M, как и его предшественники, имеет два ядра

    18:26

    Начались продажи блоков питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Вт, названа цена: Блок питания Corsair AX1200i имеет модульную кабельную систему

    18:146

    ASUS укомплектовала 15-дюймовый ультрабук Zenbook U500VZ видеокартой NVIDIA GT650M: Лэптоп оснащается 15-дюймовым дисплеем разрешением Full HD

    18:0012

    В Сети появились снимки и технические данные 3D-карты MSI GeForce GTX 660 Power Edition: Выход NVIDIA GeForce GTX 660 приближается

    17:522

    My Book VelociRaptor Duo с интерфейсом Thunderbolt — самый быстрый внешний накопитель Western Digital : В корпусе My Book VelociRaptor Duo находится два жестких диска

    17:359

    Samsung анонсировала планшеты ATIV Tab, ATIV Smart PC и ATIV Smart PC Pro под управлением ОС Windows 8: Samsung ATIV Tab управляется Windows RT, а ATIV Smart PC и ATIV Smart PC Pro — Windows 8

    16:4517

    Canon дополнила систему Cinema EOS камерой EOS C100 : Камера EOS C100 формата Super-35 предназначена для профессиональной видеосъемки

    15:2815

    IBM не спешит прощаться с мейнфреймами — выпущена модель zEnterprise EC12: Новая большая ЭВМ предназначена для облачных вычислений и корпоративных ВЦ

    14:378

    Семейство Dell XPS пополнилось планшетом XPS 10, трансформируемым ультрабуком XPS Duo 12 и моноблочным ПК XPS One 27 : Моноблочный ПК XPS One 27 позиционируется в качестве решения для профессионалов

    14:051

    Портативная акустическая система Sony SRS-BTM8 поддерживает NFC и Bluetooth: При использовании совместно со смартфоном Sony SRS-BTM8 позволяет отвечать на поступающие звонки

    13:364

    Смартфон Samsung Galaxy Note II представлен официально: Аппарат укомплектован дисплеем Super AMOLED диагональю 5,5 дюйма и четырехъядерным CPU частотой 1,6 ГГц

    13:0529

    Mad Catz анонсирует выпуск гарнитуры TRITTON 720+ 7.1 Surround Headset: Уже начат прием предварительных заказов на Mad Catz TRITTON 720+ 7.1 Surround Headset по цене $150

    12:504

    True Launch Bar v.6.1 - замена Quick Launch Bar Windows на более функциональный вариант: Замена стандартного Quick Launch Bar из ОС Windows на более функциональную версию

    12:404

    Hamachi v.2.1.0.215 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    12:05

    Смартфон HTC Desire X представлен официально: Оснащение HTC Desire X включает камеру разрешением 5 Мп

    11:4210

    Sticky Password FREE v.6.0.4 - бесплатная программа управления паролями: Бесплатная версия программы управления паролями

    11:302

    Toshiba продемонстрировала ультрабук-трансформер Satellite U925t под управлением Windows 8: Устройство оснащено сенсорным дисплеем диагональю 12,5 дюйма и процессором Intel Core i5 третьего поколения

    11:174

    HP представила мобильные ПК с сенсорными экранами HP ENVY x2, HP SpectreXT TouchSmart Ultrabook и HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4: Продажи HP ENVY x2, HP SpectreXT TouchSmart Ultrabook и HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4 компания обещает начать «в предпраздничный сезон»

    11:146

    Google SketchUp v.8.0.15158 - программа для создания трехмерных моделей объектов: Программа для создания трехмерных моделей объектов

    10:55

    Samsung ATIV S — первый смартфон компании под управлением Windows Phone 8: Аппарат оснащен экраном Super AMOLED диагональю 4,8 дюйма

    10:4538

    OpenGL Extension Viewer v.4.08 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    10:20

    «Гибридный ультрабук» Sony VAIO Duo 11 представлен официально: Основой Sony VAIO Duo 11 служит процессор Intel Core i7-3517U, Core i5-3317U или Core i3-3217U

    10:0516

    HTC Proto (Desire X): фото и новые технические подробности: Стоимость смартфона называется равной 290 евро

    09:594

    «Лаборатории Касперского» провела анализ Wiper: Новые данные о Wiper

    09:45

    Samsung GALAXY Camera — камера с 21-кратным «зумом», экраном размером 4,8 дюйма, ОС Android 4.1 и поддержкой 3G и 4G: Когда GALAXY Camera может появиться в продаже и сколько будет стоить — пока неизвестно

    09:2548

    Corel представляет CorelDRAW Home & Student Suite X6 на русском языке: Благодаря понятным универсальным графическим приложениям и множеству учебных ресурсов дизайнером сможет стать каждый

    09:10

    Подробности об архитектуре AMD Steamroller: Третье поколение Bulldozer будет быстрее двух предыдущих

    08:5015

    CyberPower выходит на рынок ультрабуков с моделями за $800 и дешевле: Если отказаться от заводской установки ОС, то можно заметно сэкономить

    08:404

    TrustPort выпускает новое приложение для смартфонов: TrustPort сообщает о выпуске нового мобильного приложения под названием Skytale

    08:35

    ФотоШОУ 4.0 создает слайд-шоу для 250 новых устройств: AMS Software выпускает ФотоШОУ 4.0

    08:00

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