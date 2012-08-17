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    17 августа 2012

    Pinterest представил приложения для Android, iPad и iPhone: Наиболее функциональным является приложение для iPad, задействующие все возможности планшета от Apple.

    13:031

    Evernote Food 1.2.3 для iOS сохраняет впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    12:172

    Google Maps для Android прокладывают маршруты общественного транспорта: Функция работает для 500 городов по всему миру.

    12:11

    ooVoo v.3.5.1.72 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    12:05

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.4.5 - сетовой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    11:30

    Notepad++ v.6.1.6 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    10:55

    Nitro PDF Reader v.2.5.0.40 - бесплатная программа для работы с PDF-файлами: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    10:20

    Состоялся выпуск Dr.Web Office Shield 7.0: «Доктор Веб» выпустила седьмую версию программно-аппаратного комплекса Dr.Web Office Shield

    09:45

    KinderGate Родительский Контроль v.1.4 - обновленная технология фильтрации: Entensys сообщает о выходе KinderGate Родительский Контроль 1.4

    09:10

    Агент для J2ME сохраняет и синхронизирует историю сообщений: Новая версия мобильного Агента для J2ME синхронизирует историю диалогов

    08:35

    2600 МГц: максимальная частота модулей памяти Kingston HyperX Predator: Объем комплектов составляет от 8 до 32 ГБ

    08:305

    Hard Disk Sentinel v.4.10 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    08:00

    Олег Ромашин продемонстрировал работу Firefox OS на мини-компьютере Raspberry Pi: Firefox OS — первое видео

    00:3427

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