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    21 августа 2012

    Samsung официально представила смартфон Galaxy S DUOS, готовит к выпуску QWERTY-моноблок Chat S3570: Galaxy S DUOS поступит в продажу в сентябре

    18:5939

    Появились официальные спецификации NVIDIA GeForce GTX 660 (OEM): NVIDIA GeForce GTX 660 (OEM) — 1152 ядра CUDA

    18:4814

    Arctic Accelero Twin Turbo 690 тихо охладит вашу GeForce GTX 690: Accelero Twin Turbo 690 — 10 тепловых трубок и три слота расширения

    16:3110

    Очередное снижение цен на видеокарты AMD: Radeon HD 7850 можно будет купить за 190 долларов

    14:3517

    EaseBackup v.7.51 - программа для создания резервных копий информации: Программа для создания резервных копий информации

    12:05

    SUMo v.3.4.3 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    11:30

    fishCode Library (Free Note Edition) v.18.2 - бесплатный менеджер персональных данных и информации: Бесплатный менеджер персональных данных и информации

    10:55

    Arachnophilia v.5.5 Build 2703 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный и неплохой HTML-редактор

    10:201

    VirtualBox v.4.1.20 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    09:452

    Networx v.5.2.4 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    09:10

    Появились данные о стоимости смартфонов Samsung под управлением Windows Phone 8: Ориентировочная цена младшей модели - 400 евро, старшей - 550 евро

    08:5343

    Windows Camp пройдет 7 сентября: 7 сентября в Москве состоится конференция Windows Camp

    08:35

    Lookuper подберет друзей по интересам: Благодаря новому сервису знакомств пользователи телефонов Android теперь смогут легко найти и познакомиться с людьми, которые разделяют их интересы

    08:00

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