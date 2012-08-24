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    24 августа 2012

    Chrome 21.0.1180.77 для iOS получил социальные функции: Также повышены стабильность и безопасность

    23:561

    File Expert 4.2.7 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    23:561

    Facebook 5.0 для iOS работает быстрее: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    23:561

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox 1.5.4 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    23:55

    aTypo Picture 3.71 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    23:54

    AutoKiller Memory Optimizer 8.1.1 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    23:53

    Tweetbot 2.4.3 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    23:53

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.51 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    23:511

    Wifi Analyzer 3.2.1 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    23:21

    OfficeSuite 6.1.885 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    23:15

    Métro 6.01 упрощает ориентацию в незнакомых городах: Программа может находить самый короткий путь между двумя заданными станциями

    23:13

    Handcent SMS 4.4.3 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    23:11

    Fotolr Photo Studio 2.01 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    23:09

    ZOTAC ZBOX nano AD12 основан на Brazos 2.0: ZOTAC снова представила новые неттопы

    16:1514

    GIMP v.2.8.2 - качественный, бесплатный пакет для обработки графики: Качественный, бесплатный пакет для обработки графики

    13:503

    ChrisTV Online! v.7.50 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    13:151

    NEWT Professional v.2.5 Build 236 - программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows: Программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows

    12:40

    FastPictureViewer Pro v.1.9 Build 265 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    12:05

    UltraISO v.9.5.3.2900 - программа для редактирования образа компакт-дисков: Программа для редактирования образа компакт-дисков

    11:30

    VMware Workstation v.9.0.0 - мощная система для работы с виртуальными машинам: Мощная система для работы с виртуальными машинами

    10:551

    VMware Player v.5.0.0 - программа для работы с виртуальными машинами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    10:201

    DirectX Happy Uninstall v.5.85 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    09:45

    Microsoft Research открывает российским студентам доступ к передовым знаниям : В Санкт-Петербурге начинает работу Летняя школа Microsoft Research по параллельным вычислениям

    09:10

    Началось открытое бета-тестирования Dr.Web LiveCD: Открытое бета-тестирование новой версии Dr.Web LiveCD

    08:35

    Verbatim выпускает карты памяти SD со скоростным интерфейсом UHS-I: Наличие маркировки UHS-I еще не является гарантией высоких скоростей записи

    08:206

    Цифровой ежедневник Mobisle Notes обзавелся облачным хранилищем записей: Компания MobisleApps AB запустила облачное хранилище для записей, созданных с помощью блокнота Mobisle Notes для Apple iOS и Android.

    08:00

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