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    15 августа 2012

    Imation представила внешние накопители с повышенной защитой данных: Imation — дактилоскоп и 256-битное аппаратное AES-шифрование данных

    18:373

    Модульная клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 7 с сенсорным интерфейсом оценена в $300: Отлично смотрится вместе с мышками R.A.T. от той же компании

    17:5225

    Следующее поколение 2,5-дюймовых HDD будет иметь толщину 5 мм: HDD толщиной 5 мм

    16:1140

    Zalman оснащает тонкую охлаждающую подставку для ноутбуков ZM-NC2000NT двумя вентиляторами: Устройство оснащено трехпортовым концентратором USB 2.0

    11:359

    Мини-ПК Giada i35G оснащен GPU NVIDIA GeForce GT 610, потребляет не более 35 Вт: В несколько раз экономичнее аналогов с Intel Core

    08:284

    Сетевой накопитель Thecus N7510 рассчитан на установку семи HDD: Устройство оснащается видеовыходом HDMI и двумя портами USB 3.0 на передней панели

    08:25

    Планшет Acer Iconia Tab A110 доступен для предзаказа: Acer Iconia Tab A110 — старт продаж в сентябре

    02:1613

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