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    13 августа 2012

    Обновление Навител Навигатор 5.5.1 для iOS: В новой версии программы полностью переработан и обновлен дизайн интерфейса программы.

    23:22

    Norman Malware Cleaner v.2012.08.13 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    17:20

    Google начнет «возрождение» Motorola с массовых сокращений: В подразделении Motorola Mobility будут уволены 20% сотрудников и на треть уменьшено количество офисов

    16:4923

    J. River Media Center v.17.0.183 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    16:45

    ProgDVB v.6.86.4 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    16:101

    GPU-Z v.0.6.4 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    15:35

    Auslogics Registry Defrag v.6.4.0.0 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра операционных систем Windows

    15:001

    Sony Reader PRS-T2 «засветилась» в интернет-магазине J&R: Sony Reader PRS-T2 будет работать на ОС Android

    14:3714

    AusLogics BoostSpeed v.5.4.0.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    14:25

    Comodo Dragon v.21.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    13:50

    VidTrim Pro 2.0.14 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    13:43

    Google Translate 2.5 для Android имеет OCR-модуль: Приложение поддерживает голосовой ввод и проговаривает перевод для большинства языков.

    13:28

    TrueCaller 2.90 для iPhone позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    13:221

    PDFMate Free PDF Converter v.1.40 - бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы: Бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы

    13:15

    qBittorrent v.3.0.0 - мультиплатформенный BitTorrent-клиент: Бесплатный мультиплатформенный BitTorrent-клиент

    12:40

    Auslogics Disk Defrag v.3.5.0.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    12:05

    HWMonitor v.1.2.0 - утилита мониторинга основных параметров состояния работы ПК: Утилита для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    11:30

    CPU-Tweaker v.2.0 Beta 17 - утилита для разгона процессоров под ОС Windows: Утилита для разгона процессоров под ОС Windows

    10:55

    «Лаборатория Касперского» обнаружила банковского троянца государственного масштаба: Масштабные банковский троянец государственного масштаба

    10:20

    «Лаборатория Касперского» заблокирует доступ к личным данным на смартфоне в случае кражи: «Лаборатория Касперского» заблокирует доступ к личным данным на смартфоне в случае кражи

    09:45

    Планшет-трансформер Lenovo Yoga удвоит время автономной работы благодаря архитектуре ARM?: Готовятся две версии Yoga с разными архитектурами

    09:2520

    Обновление антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine 7.0: «Доктор Веб» сообщает об обновлении антивирусного ядра Dr.Web Virus-Finding Engine до версии 7.0.3

    09:10

    Новый облачный антивирус Panda Cloud Antivirus 2.0: Продукт содержит новый файервол, основанный на работе сообщества пользователей, новый сканер с повышенной на 50% скоростью работы и новый движок для защиты от угроз

    08:35

    Решения ESET NOD32 теперь совместимы с платформой Mac OS X Mountain Lion: ESET обновила свои решения для продуктов от компании Apple и реализовала поддержку новой программной платформы Mac OS X Mountain Lion

    08:00

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