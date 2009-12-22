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    22 декабря 2009

    Корпус NZXT Hades имеет девять посадочных мест для накопителей:

    19:05

    CPS будет продвигать решения компании G Data :

    19:05

    К предстоящей Олимпиаде Acer выпускает спецлинейку ноутбуков и ЖК-мониторов:

    18:27

    diHouse займется поставками словарей SlovoEd и Oxford для Mac :

    18:26

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.26:

    18:00

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.25.4:

    17:35

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.42.10:

    17:10

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.86:

    16:45

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.3000.136:

    16:20

    Настройщики: UltraMon v.3.0.8 Beta:

    15:55

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.188:

    15:30

    Компактный игровой руль Oklick W-4 mini:

    15:19

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.5.4:

    15:05

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 82:

    14:40

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2533 Beta:

    14:15

    Inside iXBT.com: в лаборатории появился O!Play Air HDP-R3:

    13:53

    Медиаплееры: WinAmp v.5.571 Build 2810:

    13:50

    Редакторы: RJ TextEd v.5.8.0:

    13:25

    Утилиты: Universal Plug-and-Play Tester (UPnPTest) v.2.9:

    13:00

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:35

    Фото дня: процессоры Intel Core i3 и мобильные Core i5:

    12:23

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.88:

    12:10

    Утилиты: Parted Magic v.4.7:

    11:45

    Elpida начинает массовый выпуск чипов памяти DDR3 SDRAM плотностью 2 Гбит по нормам 40 нм:

    11:25

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.8.7.23:

    11:20

    Медиаплееры: MPlayer (2009-12-20):

    10:55

    Мультимедиа: Soundbase 2009.12.21:

    10:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 25\12\2009:

    10:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:40

    Nexus отметит начало года выпуском блока питания мощностью 1100 Вт:

    09:30

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:15

    ECS анонсирует первую системную плату на платформе Pine Trail:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Fujitsu выпускает мини-ноутбук на процессоре Intel Atom N450 : Модель LifeBook MH380 весит 1,3 кг

    08:30

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 декабря):

    08:00

    Системная плата GIGABYTE на чипсете H57 оснащена двумя портами USB 3.0:

    08:00

    Passcovery выпускает Atomic Mailbox Password Recovery 2.90:

    00:40

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