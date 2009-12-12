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    12 декабря 2009

    Foxconn отделывает бамбуком корпуса для ПК:

    18:45

    Антивирусы: AVG Free Edition v.9.0.716 Build 1803:

    18:00

    Основой для нетбука Acer Aspire One 532 стала платформа Pine Trail:

    17:37

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15279:

    17:35

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.3:

    17:10

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.5.1:

    16:45

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.5.1:

    16:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.0.7 Final:

    15:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.9:

    15:30

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.32209:

    15:05

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.2.90:

    14:40

    Кодеки: x264 Video Codec r1373:

    14:15

    Утилиты: Pfrank v.2.32:

    13:50

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6.2:

    13:25

    Настройщики: Super Utilities v.9.8.2:

    13:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 42:

    12:35

    Acer связывает будущее ноутбуков с ультратонкими моделями:

    12:15

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.5 Beta 11:

    12:10

    Утечка информации о 3D-картах ATI Radeon HD 5350 и HD 5570:

    11:50

    Запись: FinalBurner Free v.2.16.0.177:

    11:45

    RaidSonic оснащает корпуса для внешних HDD интерфейсом USB 3.0:

    11:29

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.84:

    11:20

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (12/12/2009):

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (11.12.2009):

    10:30

    Утилиты ASUS Express Gate v.1.41.0.20:

    10:05

    Утилиты: AsusUpdate v.7.17.10:

    09:40

    Новые драйверы для SAS-контроллеров Marvell:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:50

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для SATA-контроллеров Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 декабря):

    08:00

    Легкий ноутбук Dell Vostro V13 с экраном размером 13,3 дюйма при толщине 16,5 мм весит 1,59 кг: V13 сочетает привлекательный внешний вид и высокую производительность

    08:00

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