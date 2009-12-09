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    9 декабря 2009

    Mercury Elite-AL Pro mini — серия миниатюрных внешних HDD и SSD:

    22:06

    Apple выпустила обновления ПО AirPort и SuperDrive:

    20:00

    Системная плата ASRock G41MH-GE: универсально и доступно:

    17:59

    Файловые обменники: FrostWire v.4.18.5:

    16:45

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.249.30 Beta:

    16:20

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.10.0.42.34:

    15:55

    EVGA выпускает свою самую недорогую системную плату на чипсете P55:

    15:42

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 7478:

    15:30

    Утилиты: Driver Genius Professional v.9.0.0.186:

    15:05

    TANDBERG Movi — решение для видео-конференц-связи на базе ПК:

    14:57

    К 2013 году одноядерные мобильные процессоры станут редкостью: Доля многоядерных моделей к 2013 году достигнет 88%, почитали аналитики

    14:55

    Интернет и сети: Netlimiter v.3.0 Beta 6:

    14:40

    Программный медиаплеер Corel WinDVD Pro 2010:

    14:37

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15273:

    14:15

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.52:

    13:50

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.5 Beta 8:

    13:25

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.12.08:

    13:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.0.6 Beta:

    12:35

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 525:

    12:10

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.6:

    11:45

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.6.5.111:

    11:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.2:

    10:55

    Безопасность: Spyware Doctor v.7.0.0.514:

    10:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1964 Beta:

    10:05

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    09:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.187.77 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    «Веселое фото недели»: система с двумя GPU NVIDIA GF100 в конфигурации SLI:

    08:45

    PowerColor поднимает тактовые частоты DX11-карты PCS+ HD5770:

    08:30

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.01.05:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 декабря):

    08:00

    Seagate представила свой первый твердотельный накопитель: SSD Seagate Pulsar ориентирован на корпоративные системы хранения данных

    08:00

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