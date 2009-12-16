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    16 декабря 2009

    IBM называет пять препятствий на пути к 3D-микросхемам:

    23:00

    Sparkle оснащает 3D-карту GeForce GT240 гигабайтом памяти GDDR5:

    19:30

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.2.0.0:

    17:10

    Чистильщики: CloneSpy v.2.5:

    16:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (15.12.2009):

    16:20

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.10:

    15:55

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.1:

    15:30

    Интернет и сети: Hyena v.8.0c:

    15:05

    Утилиты: Talisman Desktop v.3.0 Build 3100:

    14:40

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.9.0.1016:

    14:15

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 7526:

    13:50

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.53:

    13:25

    Чистильщики: Eraser v.6.0.6.1376:

    13:00

    Поворотные корпуса USB-накопителей PQI U262 изготовлены из алюминия:

    12:481

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15280:

    12:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.111:

    12:10

    Стартовала ежегодная премия «Золотой Телефон»:

    12:02

    Архиваторы: WinRAR v.3.91:

    11:45

    iXBT TV: Видеообзор колонок Creative Inspire T6160 и T3130: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    11:29

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.11:

    11:20

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.5.6:

    10:55

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1447:

    10:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.188.22 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:05

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.02:

    09:40

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    09:15

    «Мета-мышь» с 18 кнопками появится в продаже в следующем квартале:

    09:00

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:50

    Набор модулей памяти Corsair Dominator DDR3 имеет суммарный объем 24 ГБ:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 декабря):

    08:00

    32-нанометровые процессоры Intel Xeon выйдут в марте 2010 года:

    08:00

    Корпусные вентиляторы GlacialTech стали производительнее и тише:

    07:00

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