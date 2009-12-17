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    17 декабря 2009

    VLC для Mac OS X сменит Lunettes?:

    23:58

    Процессорный кулер Akasa Nero S представлен официально:

    23:35

    Рынок ПК начал расти, говорят аналитики IDC:

    23:33

    Sharkoon выпускает линейку модульных блоков питания Rush Power M:

    21:05

    LaCie выпускает первое в мире двухдисковое хранилище с интерфейсом USB 3.0:

    19:17

    «Футуристический» корпус Huntkey H403 рассчитан на системные платы формата ATX и Micro ATX:

    18:00

    Иск FTC против Intel может помочь ARM, полагают в ABI Research:

    17:33

    Утилиты: Capture .NET v.7.0.3637:

    16:20

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.1:

    15:55

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:30

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.8:

    15:05

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.9.2:

    14:40

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.7:

    14:15

    Кодеки: x264 Video Codec r1376:

    13:50

    MSI готовит к выпуску DX11-карту Radeon HD 5870 Lightning:

    13:25

    Графика: Picasa v.3.6 Build 95.25:

    13:25

    Intel комментирует иск, поданный против нее FTC:

    13:08

    Настройщики: DSL Speed v.5.1:

    13:00

    Файловые обменники: BitComet 2009-12-16:

    12:35

    Трио сине-белых системных плат Gigabyte на чипсете Intel H55:

    12:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1594:

    12:10

    Утилиты: Glary Utilities v.2.18.0.786:

    11:45

    Enermax готовит к выпуску БП PRO87+ и MODU87+ с высоким КПД:

    11:32

    ASUS P7H55-M: системная плата Micro ATX на чипсете H55 Express:

    11:30

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.32:

    11:20

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1017:

    10:55

    В этом году AMD отгрузит потребителям около миллиона GPU с поддержкой DirectX 11:

    10:40

    Утилиты: AsusUpdate v.7.17.11:

    10:30

    Мультимедийный ПК Piixl EdgeCenter 3770 прячется за монитором :

    10:10

    Обновление драйверов для ATI HDMI Audio Device от RealTek:

    10:05

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для SATA-контроллеров Intel:

    09:40

    PQI анонсирует портативные HDD и SSD с интерфейсом USB 3.0:

    09:30

    Обновление прошивок для SSD-дисков Samsung:

    09:15

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:50

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 декабря):

    08:00

    Федеральная комиссия по торговле США подает в суд на Intel: Американские антимонопольщики обвиняют Intel в нарушении закона

    07:00

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