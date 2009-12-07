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    7 декабря 2009

    AMD собирается показать воспроизведение 3D-видео с диска Blu-ray:

    20:30

    У Club 3D готов вариант 3D-карты Radeon HD 5750 с пассивным охлаждением:

    19:30

    Медиаплееры: MPlayer (2009-12-06):

    19:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 120:

    19:00

    Новая версия Sun VirtualBox с поддержкой «телепортации» работающих виртуальных машин:

    18:57

    Настройщики: Throttle v.6.12.7.2009:

    18:35

    Настройщики: SuperRam v.6.12.7.2009:

    18:10

    Настройщики: PCMedik v.6.12.7.2009:

    17:45

    Настройщики: PCBoost v.3.12.7.2009:

    17:20

    Настройщики: GameGain v.2.12.7.2009:

    16:55

    Мультимедиа: Soundbase 2009.12.05:

    16:30

    Утилиты: FileTypesMan v.1.56:

    16:05

    Утилиты: ClickyMouse v.7.4.0:

    15:40

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.4.0:

    15:15

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.4.0:

    14:50

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1:

    14:25

    Pioneer выпускает пишущий оптический привод DVR-S17J:

    14:15

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.06:

    14:00

    До официального анонса корпуса CM 690 Advanced II осталось меньше месяца:

    13:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 07\12\2009:

    13:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (07/12/2009):

    13:10

    ASUS P50IJ — ноутбук бизнес-класса с технологией IceCool:

    12:46

    Мультимедиа: Reaper v.3.14159:

    12:45

    Apple обновила конфигурации Mac Pro и Xserve:

    12:23

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.2:

    12:20

    Интернет и сети: MetaLAN v.2.0.0.26 Beta:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (06.12.2009):

    11:30

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.9:

    11:05

    Larrabee пока не достанется потребителям:

    10:45

    Утилиты: PicPick v.2.1.5:

    10:40

    Диагностика: Real Temp v.3.50 RC2:

    10:15

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.5.0.1 Build 1128:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:25

    Антимонопольщики изучают отношения между Intel и NVIDIA:

    09:25

    Драйверы для USB3-контроллеров Sony/Nec:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 30 ноября по 6 декабря 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 ноября по 6 декабря 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 ноября по 6 декабря 2009 года):

    08:00

    CompuLab fit-PC2i — самый маленький ПК с двумя портами Gigabit Ethernet:

    08:00

    Тактовая частота модулей памяти Corsair Dominator GTX достигает 2250 МГц:

    07:00

    fi-6800: сканер формата A3, способный сканировать до 130 страниц в минуту:

    06:00

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