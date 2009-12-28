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    28 декабря 2009

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.3:

    16:20

    Софт для сотовых: Floola v.5.4.0:

    15:55

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.12.27:

    15:30

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.4.8.578:

    15:05

    Мультимедиа: Fresh View v.7.86:

    14:40

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (28/12/2009):

    14:15

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-7:

    13:50

    Чистильщики: Baku v.4.1.3647:

    13:25

    Графика: JetPhoto Studio v.4.7:

    13:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2537 Beta:

    12:35

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.90:

    12:10

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.4.2:

    11:45

    Через десять дней AMD представит в Лас-Вегасе дюжину GPU с поддержкой DirectX 11:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (27.12.2009):

    11:20

    AsRock использует NVIDIA Ion и Intel Atom в новой системной плате типоразмера Mini-ITX:

    10:55

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:55

    Новая серия SSD Buffalo включает модели объемом до 256 ГБ:

    10:30

    Обновление прошивок для медиаплееров TViX:

    10:30

    Обновление прошивок для SSD-дисков Corsaire:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 декабря):

    09:40

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 декабря 2009 года):

    09:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 декабря 2009 года):

    08:50

    Платформа NVIDIA Ion нового поколения будет совместима с Intel Pine Trail:

    08:30

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 декабря 2009 года):

    08:25

    Мультимедиа: MagicScore Maestro 7:

    08:00

    DisplayLink собирается использовать в своих продуктах USB 3.0:

    08:00

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