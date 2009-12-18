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    18 декабря 2009

    Шестиядерный процессор Intel Core i7 980X выйдет в марте, и будет стоить $1000 :

    18:58

    Symwave выпускает первый в мире RAID-контроллер с поддержкой USB 3.0: SW6318 поддерживает скорость передачи до 400 МБ/с

    15:25

    BenQ использует в ноутбуках серии Joybook технологии SRS TruSurround HD и CS Headphone:

    14:50

    FTP-серверы: Serv-U v.9.2.0.1:

    14:40

    У MSI готов вариант 3D-карты Radeon HD 5770 с нереференсной системой охлаждения и вольтмодом:

    14:15

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.32.1000:

    14:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.5.3:

    13:50

    Enermax: практичный калькулятор мощности блока питания и эксклюзивная игра-конкурс:

    13:49

    Глава NVIDIA надеется, что иск FTC против Intel изменит отрасль :

    13:47

    Разработка SRS Labs позволила улучшить качество звука новых ПК MSI:

    13:45

    Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials доступен в России:

    13:37

    Навигация: новый СитиГИД 3.5 - диспетчеризация пользователей:

    13:27

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.07:

    13:25

    Безопасность: Look 'n' Stop Firewall v.2.07:

    13:00

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.1.2:

    12:35

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.30:

    12:10

    Веб-браузеры: Google Chrome v.3.0.195.38 Final:

    11:45

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.40:

    11:20

    Elpida завершила разработку XS-версии 65-нанометровых чипов памяти DDR3 SDRAM плотностью 1 Гбит:

    11:00

    Медиаплееры: WinAmp v.5.57 Build 2792:

    10:55

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0:

    10:30

    Восстановление данных: R-Studio v.5.1 Build 130037:

    10:05

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.84:

    09:40

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.130:

    09:15

    Тестовые приложения: HeavyLoad v.2.4.1:

    08:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 декабря):

    08:00

    Transcend начинает поставки наборов модулей памяти aXeRam DDR3-2000 объемом 4 ГБ: Новые наборы рассчитаны на использование совместно с процессорами Intel Core i5 и i7

    08:00

    Transcend выпускает быстрые карты памяти Ultimate Class 10 SDHC:

    00:55

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