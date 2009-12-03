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    3 декабря 2009

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.01:

    19:00

    NOX подготовила к выпуску два классических корпуса для HTPC:

    18:37

    ESET начинает бета-тестирование антивирусных продуктов для Mac OS X и Linux:

    18:07

    Ассортимент Super Talent пополнили карты памяти формата CFast:

    18:05

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.8.0.0:

    17:35

    В 2010 году произойдет переход на 3-битную флэш-память типа MLC NAND:

    17:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.70.6:

    17:10

    ASUS представляет трио 14-дюймовых ультратонких ноутбуков серии UnLimited:

    17:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1589:

    16:45

    Редакторы: Amaya v.11.3:

    16:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.12.02:

    15:55

    I-O DATA выпускает компактный внешний пишущий привод Blu-ray 6x:

    15:51

    Корпус SilverStone Fortress FT02: мой ПК — моя крепость:

    15:40

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.10 Beta:

    15:30

    Утилиты: Autoruns v.9.57:

    15:05

    Общение в сети: Xfire v.1.118:

    14:40

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 7418:

    14:15

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.01:

    13:50

    Во второй половине 2010 года Acer первой выпустит нетбук с ОС Chrome:

    13:40

    Sony приодела компактную камеру DSC-TX1 в новогодний наряд:

    13:25

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.58:

    13:25

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.1.80:

    13:00

    У PowerColor готов новый вариант 3D-карты ATI Radeon HD 5770:

    12:35

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.5 Beta 3:

    12:35

    Epson Stylus Pro 3880 - новый профессиональный принтер А2+:

    12:17

    Мультимедиа: LameXP v.3.14 Build 78:

    12:10

    AMD не планирует расширять круг производственных партнеров:

    12:00

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 520:

    11:45

    Nokia обвинила производителей ЖК-панелей в сговоре :

    11:35

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.42:

    11:20

    ViewSonic предлагает профессионалам пару мониторов на IPS-панелях с поддержкой Full HD:

    11:10

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.71:

    10:55

    Micron RealSSD C300 — новый претендент на звание самого быстрого SSD:

    10:45

    Настройщики: WinTools.net Professional v.10.4.1:

    10:30

    Intel показала футуристический 48-ядерный процессор:

    10:20

    Интернет и сети: Hyena v.8.0b:

    10:05

    Verbatim использует во внешнем накопителе Pocket Drive винчестер типоразмера 1,8 дюйма:

    10:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.106:

    09:40

    Утилиты: doPDF v.7.0.320:

    09:15

    ZOTAC «разогнала» миниатюрную системную плату GeForce 9300-ITX WiFi:

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    Обновление прошивок для медиаплееров TViX:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 декабря):

    08:00

    Твердотельные накопители RunCore Pro IV Light предназначены для модернизации нетбуков:

    08:00

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