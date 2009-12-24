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    24 декабря 2009

    Движок Unreal 3 портирован для iPhone OS:

    23:20

    Аналитики предсказывают дефицит памяти типа DRAM :

    19:47

    MID Viliv N5 и S10 дебютируют на выставке CES:

    19:05

    Новая web-камера Apacer V211:

    18:19

    OLPC планирует выпуск детских компьютеров XO-1.5, XO-1.75 и XO-3:

    18:01

    Kingston Technology готовит к выпуску модули памяти HyperX с водяным охлаждением:

    17:10

    iXBT TV: Видеообзор лазерного принтера Xerox Phaser 3140: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    16:59

    Cooler Master USP 100 — корпус mid-tower с блоком питания мощностью 550 Вт:

    16:58

    Выпуск однопользовательских решений антивируса Dr.Web для 64-битных версий Windows:

    16:00

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0 Build 17668 RC2:

    15:55

    Настройщики: RegRun Security Suite v.6.67:

    15:30

    Утилиты: UnHackMe v.5.7:

    15:05

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.4.8.575:

    14:40

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.20:

    14:15

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.6.01:

    13:50

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.50:

    13:25

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.27:

    13:00

    Редакторы: jedit v.4.3:

    12:35

    Что такое Maemo?: начал работу новый проект

    12:20

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.08:

    12:10

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.29:

    11:45

    Мультимедиа: Reaper v.3.16:

    11:20

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4580:

    10:55

    Файловые обменники: BitComet 2009-12-23:

    10:30

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.9.5:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.2.1:

    09:40

    Какие камеры формата DX представит Nikon в 2010 году?:

    09:30

    Чистильщики: CCleaner v.2.27:

    09:25

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3.1 Build 1004:

    09:15

    Линейка NAS-серверов Synology пополнилась однодисковой моделью DS110j:

    09:00

    Новые драйверы для AHCI-контроллеров Marvell:

    08:50

    BenQ G2222HDL и G2420HDBL: пара широкоформатных мониторов с поддержкой Full HD:

    08:35

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    08:25

    Sparkle предлагает 3D-карты GeForce GT220 и GT240 для установки в НТРС:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 декабря):

    08:00

    Корпус Chieftec BT-02B предназначен для системных плат формата Mini-ITX:

    07:45

    В каталоге Brando доступен «карман» для 2,5" накопителя с поддержкой USB 3.0:

    07:25

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