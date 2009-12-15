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    15 декабря 2009

    3D-карта ASUS EAH5770 CuCore — отход от референсного образца:

    23:16

    iXBT TV: Видеообзор сетевого медиаплеера BBK Popcorn NP101S V2: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    16:56

    Настройщики: Fresh UI v.8.46:

    16:20

    Утилиты: SUMo v.2.7.0:

    15:55

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.31:

    15:30

    Новый рекорд Toshiba — 64 ГБ флэш-памяти NAND и контроллер в одном 17-слойном «пироге»:

    15:20

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2531 Beta:

    15:05

    Японский производитель анонсировал выпуск «переходника» из SATA в USB 3.0:

    15:01

    Запись: Blindwrite Suite v.6.3.1.6:

    14:40

    Мультимедиа: Soundbase 2009.12.14:

    14:15

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Windows Vista):

    13:50

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.3:

    13:25

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4550:

    13:00

    Резервное копирование: FBackup v.4.3.179:

    12:35

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 43:

    12:10

    ECS готовит к выпуску недорогую системную плату H55H-M:

    11:55

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 15\12\2009:

    11:45

    Intel продолжает разработки в области 3D-микросхем:

    11:21

    Интернет и сети: Networx v.5.07:

    11:20

    Диагностика: SIV 4.04:

    10:55

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    10:30

    До завершения конкурса компании GlacialTech остаётся всего два дня!:

    10:29

    Драйверы для тачпадов Alps:

    10:05

    Обновление драйверов для модемов от Conexant:

    09:40

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    09:15

    MSI выбрала для ноутбука X-Slim X350 платформу CULV:

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:50

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 декабря):

    08:00

    Addonics оснащает устройства для работы с картами памяти портом SATA:

    08:00

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