  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 декабря 2009

    Чистильщики: WinSysClean 2009 v.10.00:

    15:30

    Настройщики: Game Accelerator v.9.2:

    15:05

    Sapphire предлагает активный адаптер DisplayPort-DVI:

    14:50

    Безопасность: SmartFix Security Center 2009 v.6.2:

    14:40

    Настройщики: GameOS v.5.2:

    14:15

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.7 Beta 3:

    13:50

    Hynix разработала первую 40-нм микросхему памяти GDDR5 плотностью 2 Гбит:

    13:30

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.6.4:

    13:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (21/12/2009):

    13:00

    Графика: PhotoFiltre v.6.4.0:

    12:35

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.85:

    12:10

    Intel анонсирует платформу Atom нового поколения и свой первый CPU с интегрированным GPU: В одном корпусе находится CPU, GPU и контроллер памяти

    12:00

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1120:

    11:45

    Диагностика: CPU-Z v.1.53:

    11:20

    Диагностика: PC Wizard 2010 v.1.92:

    10:55

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1451:

    10:30

    Диагностика: Real Temp v.3.50 RC6:

    10:05

    Новые драйверы для AHCI-контроллеров Marvell:

    09:40

    AMD лидирует в сегменте дискретных мобильных графических решений:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 декабря):

    09:15

    Palm продолжает безуспешно бороться за выживание:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 декабря 2009 года):

    08:50

    Подробности о мобильных процессорах AMD Champlain:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 21 декабря 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 декабря 2009 года):

    08:00

    На сайте AMD «засветились» мобильные GPU серии ATI Mobility Radeon HD 5800:

    08:00

    Принята спецификация Bluetooth 4.0 — ставка на пониженное энергопотребление:

    00:45

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018