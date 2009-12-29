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    29 декабря 2009

    Планшетный компьютер Apple может получить имя iSlate:

    19:28

    Huntkey X7 — блок питания для игрового ПК с тремя 3D-картами:

    17:40

    Заказчики недовольны 3-битной флэш-памятью типа MLC NAND:

    16:57

    Утилиты: SUMo v.2.7.1:

    16:20

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.5.15.280:

    15:55

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 84:

    15:30

    Переходник «из SATA в USB 3.0» уже можно купить:

    15:10

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.2.7:

    15:05

    Общение в сети: ICQ v.6.5 Build 2024:

    14:40

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.15:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.0.9 Final:

    13:50

    3D-ускоритель Manli HD5970:

    13:39

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 123:

    13:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    13:00

    Haleron Technologies начинает продажи моноблочного ПК на процессоре Intel Atom D510:

    12:45

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.2.4.1:

    12:35

    Мультимедиа: Soundbase 2009.12.28:

    12:10

    Conceptronic обещает начать поставки устройств с поддержкой SuperSpeed USB в следующем квартале:

    12:00

    Утилиты: Parted Magic v.4.8:

    11:45

    Утилиты: TeraCopy v.2.1:

    11:20

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6.4:

    10:55

    Настройщики: RegVac v.5.02.04:

    10:30

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.2:

    10:05

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.7 Beta 7:

    09:40

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.8.0:

    09:15

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187SE/RTL-8187S Wireless):

    08:50

    В Intel не исключают возможность выпуска двухъядерного мобильного процессора Atom:

    08:30

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices (AD1986/AD1988/AD1882/AD1984/AD1884):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 декабря):

    08:00

    GPU NVIDIA с архитектурой Fermi, может быть, выйдут в марте:

    08:00

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