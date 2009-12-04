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    4 декабря 2009

    Радиатор для 3D-карт Thermalright Spitfire рассчитан на вентилятор диаметром 140 мм:

    22:22

    Team Group выпускает быстрые карты памяти CompactFlash и SDHC:

    21:50

    Стабилизированный объектив Sigma охватывает популярный диапазон фокусных расстояний:

    21:33

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.2.4:

    15:05

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.3.2.1:

    14:40

    Текстовые редакторы: EditPlus v.3.12:

    14:15

    Пишущий DVD-привод LG GH24:

    14:09

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.7 Build 1289:

    13:50

    Медиаплееры: Miro v.2.5.4:

    13:25

    LG Display выпускает первый объемный ЖК-монитор с поддержкой Full HD:

    13:00

    Настройщики: System Mechanic v.9.5.1.1:

    13:00

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.42:

    12:35

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.6.2:

    12:10

    Выпущен первый трансформируемый нетбук с поддержкой «мультитач»:

    12:00

    Графика: Canon RAW Codec v.1.6.0:

    11:45

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.8:

    11:20

    Intel выпустила инструментарий разработчика приложений для нетбуков :

    11:05

    Общение в сети: AIM v.7.1.6.4:

    10:55

    Архиваторы: 7-Zip v.9.08 Alpha:

    10:30

    Архиваторы: PeaZip v.2.8.1:

    10:05

    Рекламные USB-устройства будут вклеивать в журналы :

    10:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.249.22 Beta:

    09:40

    Цены на жидкокристаллические мониторы могут вырасти в декабре:

    09:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.2.0:

    09:15

    Появится ли на свет устройство CrunchPad?:

    09:00

    Обновление прошивок для жестких дисков Seagate и Toshiba:

    08:50

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 декабря):

    08:00

    USB-накопители Transcend JetFlash 600: скорость чтения — 32 МБ/с, записи — 18 МБ/c:

    08:00

    Производители ЖК-панелей прокомментировали обвинения со стороны Nokia:

    07:00

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