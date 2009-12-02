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    2 декабря 2009

    Минибук Fujitsu LifeBook UH900 поборется с Sony VAIO P:

    20:15

    Vantec анонсировала выпуск четырех продуктов с поддержкой USB 3.0:

    19:40

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1022:

    19:25

    Zignum обратилась к черному глянцу в оформлении корпуса для ПК H-62:

    19:21

    Чистильщики: Baku v.4.1.3622:

    19:00

    У Koolance готов водоблок для самой быстрой в мире 3D-карты:

    18:50

    Объем USB-накопителя Team Group X091 достигает 128 ГБ:

    18:40

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.3 Build 80:

    18:35

    PhotoFast предлагает использовать до четырех карт microSD, как один USB-накопитель:

    18:20

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.8.3:

    18:10

    Корпусной вентилятор Cooler Master Excalibur — девять мечей, несущих холод:

    18:00

    Утилиты: MessenPass v.1.28:

    17:45

    Модули памяти Crucial DDR3-1333 МГц позволяют установить в ПК 16 ГБ памяти:

    17:41

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.66:

    17:20

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.30:

    16:55

    iXBT TV: Обзор портативного медиаплеера Creative Zen X-Fi 2: Не пропустите сегодняшний выпуск проекта iXBT TV

    16:38

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.87:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.03 Build 4418:

    16:05

    Partition Manager 10: новый стандарт управления жесткими дисками:

    15:59

    Показан профессиональный 3D-ускоритель NVIDIA Quadro FX 380 LP: Низкопрофильная 3D-карта включена в состав рабочей станции Seneca Data Nexlink

    15:45

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.80 Beta 1:

    15:40

    Samsung первой начинает выпуск асинхронной памяти DDR NAND по нормам «30-нанометрового класса»:

    15:35

    Первая электронная книга ViewSonic — VEB612:

    15:27

    Мультимедиа: Soundbase 2009.12.01:

    15:15

    NEC ставит в 22-дюймовый «зеленый» монитор MultiSync EA222WMe светодиодную подсветку:

    14:55

    Фото дня: видеокарта ATI Radeon HD 5670:

    14:52

    Интернет и сети: Network Password Recovery v.1.23:

    14:50

    Архиваторы: WinRAR v.3.91 Beta 2:

    14:25

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.12.01:

    14:00

    Мультимедиа: Replay Music v.3.93:

    13:35

    Intel говорит — Core, подразумевает — ноутбуки: В продвижении мобильных платформ Intel сделает упор на марку Core

    13:10

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.5.0:

    13:10

    Мультимедиа: JAlbum v.8.5.3:

    12:45

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.14:

    12:20

    Новинка StarTech позволит оснастить ноутбук с гнездом ExpressCard двумя портами USB 3.0:

    12:12

    Общение в сети: Pidgin v.2.6.4:

    11:55

    Графика: XnView v.1.97:

    11:30

    VIA предложила типоразмер Mobile-ITX для x86-совместимых компьютеров размером 6х6 см: Платы типоразмера Mobile-ITX на 50% компактнее плат типоразмера Pico-ITX

    11:10

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6:

    11:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.129:

    10:40

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.8:

    10:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.5.2:

    09:50

    Dell Precision M6500: самая производительная мобильная рабочая станция в мире: Первый ноутбук на процессоре Intel Core i7 с 3D-картой NVIDIA Quadro FX 3800M

    09:45

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.10.0.355:

    09:25

    Ультратонкие ноутбуки может постичь судьба нетбуков — китайцы готовы демпинговать:

    09:11

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 88:

    09:05

    Адаптеры Sharkoon LANPort организуют доступ к USB-устройствам по локальной сети:

    08:46

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:30

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    08:15

    Evercool Zodiac II: 12 знаков зодиака и 120-мм вентилятор для охлаждения ноутбука:

    08:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 декабря):

    08:00

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