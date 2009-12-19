  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 декабря 2009

    Двенадцатиядерные процессоры AMD выйдут в марте:

    23:32

    EVGA EVBot — необычный аксессуар для компьютерных энтузиастов :

    22:42

    Buffalo готовит к выпуску NAS TeraStation TS-XEL/R5 объемом до 6 ТБ:

    20:52

    В корпусных вентиляторах GELID WING 12 PL применяются магнитные подшипники:

    20:32

    Поставки процессора Intel Core i7 930 начнутся через два месяца:

    20:08

    Swiftech MCR Drive совмещает в себе радиатор, резервуар и помпу для СВО:

    19:45

    BenQ выпускает свой первый 27-дюймовый монитор с поддержкой Full HD:

    19:17

    Дефицит чипсетов Intel G41 может сыграть на руку AMD:

    19:00

    Gainward выпускает «самую быструю» 3D-карту GeForce GT 240:

    18:45

    1394 Trade Association опубликовала новые спецификации:

    18:18

    Внешний винчестер I-O DATA HDJ-HSU защитит данные средствами аппаратного шифрования:

    18:10

    В 2010 году AOC выпустит свои первые Full HD мониторы с TV-тюнером:

    17:36

    Редакторы: WinHex v.15.5:

    17:35

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.00 Build 752:

    17:10

    Утилиты: Clipdiary v.2.6:

    16:45

    Утилиты: novaPDF v.7.0:

    16:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.0.8 Beta:

    15:55

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.4 Build 81:

    15:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.0:

    15:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 122:

    14:40

    Чистильщики: WashAndGo v.11z:

    14:15

    Утилиты: Asterisk Key v.9.5:

    13:50

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6.3:

    13:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (17.12.2009):

    13:00

    AMD выкупила свои долговые обязательства на миллиард долларов:

    13:00

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.2.1.0:

    12:35

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1023:

    12:10

    WD и NEC объединяют силы в продвижении SuperSpeed USB и начнут с разработки драйвера UASP:

    12:00

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.0 RC1:

    11:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 7572:

    11:20

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.131:

    10:55

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1973 Beta:

    10:30

    25 прогнозов главного футуролога Cisco:

    10:09

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.195.81 для видеокарт NVIDIA:

    10:05

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.12:

    09:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:15

    Сколько новых объективов ждать от Nikon в 2010 году?:

    09:00

    Новые драйверы для тачпадов Elantech:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Marvell SD8686:

    08:25

    Внешний винчестер LaCie Rikiki: 640 ГБ объёма при компактных размерах:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 декабря):

    08:00

    Новые подробности о корпусе Cooler Master CM 690 II Advanced:

    07:35

    Quintura выпускает поисковый модуль для проектов на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом»:

    00:57

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018