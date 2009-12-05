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    5 декабря 2009

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.8:

    18:00

    Соглашение с AMD не вызовет значительных изменений в деловой практике Intel:

    17:46

    Виртуальные машины: VMware Player v.3.0.0 Build 203739:

    17:35

    UMPC HT560 с дисплеем размером 5,6 дюйма работает под управлением Windows XP:

    17:13

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.3:

    17:10

    Архиваторы: ZipGenius v.6.2.0.2010:

    16:45

    Карты памяти SD новой версии будут втрое быстрее сегодняшних:

    16:36

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.8.5:

    16:20

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.3.3.0:

    15:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.11 Build 3353:

    15:05

    Антивирусы: ThreatFire v.4.9.11.23:

    14:40

    Подробнее о планах выпуска настольных процессоров Intel Core i7, i5 и i3:

    14:35

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.19:

    14:15

    Acme Portable Comrade 700 — суперкомпьютер в чемодане: В конфигурацию Comrade 700 входит процессор Intel Core i7 и три карты C1060 Tesla

    13:53

    Утилиты: AceMoney v.3.18:

    13:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.33 Build 263:

    13:25

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2010a (2010.1.16.11):

    13:00

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices (AD1986/AD1988/AD1882/AD1987):

    12:35

    Тест OpenCL: превосходство ATI Radeon HD 5870 над самой быстрой картой NVIDIA с двумя GPU достигает 2,7 раза: AMD приняла участие в разработке теста OpenCL

    12:24

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant:

    12:10

    Новая версия Intel Turbo Memory Driver:

    11:45

    SteelSeries одевает мышь Ikari в камуфляж:

    11:25

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    11:20

    Утилиты: Virtual Cable Tester v.2.22.2.13:

    10:55

    Разгон: Turbo Boost Technology v.1.03:

    10:30

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    10:05

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.01.04:

    09:40

    Утилиты: Atheros Ethernet Utility v.1.1.0.5:

    09:15

    Обновлены очень тихие блоки питания Thermaltake TR2 RX:

    09:00

    Обновление прошивок для SSD Intel:

    08:50

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 декабря):

    08:00

    В серии «зеленых» 3D-карт PowerColor — первая модель с поддержкой DirectX 11:

    08:00

    Samsung будет выпускать память типа XDR DRAM плотностью 1 Гбит:

    00:02

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