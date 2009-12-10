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    10 декабря 2009

    Бета-тестирование новой версии ESET NOD32 for Microsoft Exchange Server:

    15:59

    Графика: Picasa v.3.6 Build 95.18:

    14:40

    Новинки Nikon: телеобъектив AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II, телеконвертор TC-20E III:

    14:25

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0 Build 17539 Beta:

    14:15

    MSI и SteelSeries объявляют о партнерстве в продвижении системной платы Big Bang-Trinergy:

    14:07

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.8:

    13:50

    Объектив для макросъемки smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR не боится плохой погоды:

    13:25

    Редакторы: Amaya v.11.3.1:

    13:25

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1590:

    13:00

    Утилиты: MessenPass v.1.29:

    12:35

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.28:

    12:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.03 Build 4424:

    11:45

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.6.0:

    11:20

    Seagate готовит к выпуску винчестеры толщиной 7 мм:

    11:08

    Безопасность: HijackThis v.2.0.3 Beta:

    10:55

    Еще один производитель ЖК-панелей заплатит многомиллионный штраф за нечестную игру:

    10:40

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.41:

    10:30

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0 Beta 2:

    10:05

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.2.0.1:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    09:15

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:50

    Анонсирована системная плата BIOSTAR TH55 XE с поддержкой процессоров Clarkdale:

    08:45

    Официальные драйверы ForceWare v.195.62 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 декабря):

    08:00

    Noctua представляет специальное издание процессорного кулера NH-C12P:

    08:00

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