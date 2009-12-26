  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 декабря 2009

    Сделка по продаже Chartered завершена, начинается новый этап расширения производства:

    16:30

    Поставки ноутбуков растут, доход от их продажи — падает:

    14:44

    В NVIDIA довольны результатами тестирования Fermi, но держат их в секрете :

    12:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.1:

    12:10

    В январе Intel снизит цены на некоторые процессоры:

    12:00

    Восстановление данных: R-Studio v.5.1 Build 130041:

    11:45

    Утилиты: GoodSync v.8.1.0.1:

    11:20

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.118:

    10:55

    Утилиты: AnyReader v.3.02:

    10:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.2.1.6 Beta:

    10:05

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.8 (Stable):

    09:40

    Новые драйверы для AHCI-контроллеров Marvell:

    09:15

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    08:50

    Утилиты ASUS Express Gate v.1.41.0.23:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 декабря):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018