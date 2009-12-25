  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 декабря 2009

    MSI «урезает» GeForce GT 240 :

    21:25

    D41S и D51S — системные платы Foxconn для неттопов:

    19:45

    Быстрые карты памяти Green House ориентированы на применение в фотокамерах:

    18:12

    GlacialStars выпускает кулер для процессоров Intel - IceHut 5059 :

    14:07

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0:

    12:10

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.12.24:

    11:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2535 Beta:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.52:

    10:55

    На CES 2010 Thermaltake покажет флагманский кулер для CPU и другие новинки:

    10:35

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.2.2.0:

    10:30

    Утилиты: Process Hacker v.1.9:

    10:05

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.21:

    09:40

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.6.1.0 Build 1222:

    09:15

    Скорость чтения SSD InnoDisk Matador составляет 800 МБ/с:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Samsung:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 декабря):

    08:00

    Nexus планирует на январь начало поставок БП NX-6000R3:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018