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    11 декабря 2009

    Scythe Setsugen: универсальная система охлаждения для 3D-карт:

    21:50

    Корпус для внешнего накопителя SilverStone DS221 рассчитан на два HDD или SSD:

    21:15

    Targus начинает поставки USB-дока с поддержкой разрешения 2048 x 1152 пикселя:

    19:40

    Переводчики: TranslateIt! v.8.0 Build 4:

    15:30

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.716a1803:

    15:05

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.4:

    14:40

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.5.0:

    14:15

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.5.0:

    13:50

    Безопасность: Ad-Aware v.8.1.2:

    13:25

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.2.4.5046:

    13:00

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.0:

    12:35

    Настройщики: Registry Mechanic v.9.0.0.120:

    12:10

    Microsoft Office 2010: специалисты Microsoft отвечают на вопросы аудитории iXBT.com:

    11:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4545:

    11:45

    OPTi снова приходится искать управу на NVIDIA в суде:

    11:30

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.5 Build 1204:

    11:20

    Утилиты: Process Hacker v.1.8:

    10:55

    Мультимедиа: Soundbase 2009.12.10:

    10:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:05

    Новые драйверы для кард-ридеров Alcor:

    09:40

    Фото дня: системная плата MSI 890FX-GD70 на платформе AMD Leo:

    09:20

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:15

    Новый чипсет VIA VN1000 оснащён графическим ядром с поддержкой DirectX 10.1:

    09:00

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Ультратонкий ноутбук MSI X600 Pro: более 9 часов автономной работы:

    08:40

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:25

    Aluratek выпускает недорогую электронную книгу с пятидюймовым ЖК-экраном:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 декабря):

    08:00

    Линия Dell OptiPlex пополнилась новыми мини-ПК:

    06:00

    TV-тюнер NXP TDA18272 поддерживает все аналоговые и цифровые стандарты вещания:

    01:04

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