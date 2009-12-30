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    30 декабря 2009

    Easy Disk ED-SV3: «флэшка» с антивирусом и аппаратным шифрованием данных:

    19:35

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.61:

    14:40

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.78.01:

    14:15

    Shuttle попытается организовать производителей ноутбуков:

    13:57

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 017:

    13:50

    DFI LR100-N16M — системная плата типоразмера mini-ITX на процессоре Intel Atom N450 с пассивным охлаждением:

    13:40

    Дефрагментаторы: Diskeeper 2010 v.14.0 Build 898:

    13:25

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.56:

    13:00

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.52:

    12:35

    Leadtek представляет низкопрофильную 3D-карту начального уровня Quadro FX 380 LP:

    12:20

    PQI выпускает USB-накопитель Cool Drive U366 с интерфейсом SuperSpeed USB:

    12:10

    Утилиты: WindowSpace v.2.0.9:

    12:10

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.1.0.7:

    11:45

    Файловые обменники: BitComet v.1.17:

    11:20

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.72:

    10:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1597:

    10:30

    Диагностика: HWiNFO v.5.3.5:

    10:05

    Тестовые приложения: HD Tune Pro v.4.00:

    09:40

    Утилиты ASUS Express Gate HDD v.1.41.0.23:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:50

    MSI покажет на CES 2010 три домашних ПК на платформе Intel Atom:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.187.70 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 декабря):

    08:00

    Создана цифровая камера, воспринимающая цвета, как человеческий глаз:

    08:00

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