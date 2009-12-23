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    23 декабря 2009

    Трансформируемый «нетбук» Packard Bell Butterfly Touch построен на платформе CULV:

    22:15

    DFI опровергает слухи об уходе с рынка системных плат:

    21:00

    В январе Nexus начнет поставки блока питания RX-7000:

    18:40

    WD переходит на новый формат, увеличивающий емкость HDD на 7-11%:

    17:561

    Медиаплееры: BlazeMedia Pro v.9.10:

    16:45

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.51:

    16:20

    Microsoft начнет тестирование AV-функций Messenger для Mac в марте:

    16:07

    Handy Shell 2.0 для S60 - новые возможности в кубе:

    15:57

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.10:

    15:55

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.6:

    15:30

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.25:

    15:05

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.43:

    14:40

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.7:

    14:15

    Графика: WildBit Viewer v.5.6 RC 1.0:

    13:50

    PQI анонсирует носители SDHC Class10 150X, записывающие данные со скоростью 19,5 МБ/с:

    13:28

    Утилиты: WinMerge v.2.13.10 (Exp):

    13:25

    Утилиты: AceMoney v.3.19:

    13:00

    Медиаплееры: XMPlay v.3.5:

    12:35

    Звуковая микросхема STMicroelectronics обеспечивает «звук чище кристального»:

    12:15

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.7.6.67:

    12:10

    Apple устранила проблемы в работе графической подсистемы 27-дюймовых iMac:

    11:59

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.03 Build 4436:

    11:45

    Медиаплееры: Songbird v.1.4.2:

    11:20

    Архиваторы: 7-Zip v.9.10 Beta:

    10:55

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1977 Beta:

    10:30

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:05

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:40

    Прошивка для USB3-контроллеров Sony/Nec:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:50

    DFI покидает рынок системных плат?:

    08:30

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices (AD1989B):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 декабря):

    08:00

    ZAGGsparq — мобильная батарея для мобильных устройств :

    08:00

    AMD открывает перед разработчиками новые возможности, выпуская ATI Stream SDK 2.0:

    07:30

    eEye представляет Retina CS: устранение и управление уязвимостями :

    01:27

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