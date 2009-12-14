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    14 декабря 2009

    Nikon запатентовала интеграцию клиента электронной почты в цифровую камеру:

    20:15

    Создана память типа SRAM, работающая при напряжении 0,5 В:

    19:45

    Мощность блока питания NesteQ E2CS X-Strike равна 1000 Вт, КПД — 92%:

    19:11

    Утилиты: Daphne v.1.46:

    17:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.185:

    17:10

    Новый кардридер Apacer Mega Steno AM402:

    17:07

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.2 RC1:

    16:45

    Настройщики: WINner Tweak Pro v.3.9.5:

    16:20

    Мультимедиа: Reaper v.3.15:

    15:55

    Архиваторы: 7-Zip v.9.09 Beta:

    15:30

    Утилиты: GoodSync v.8.0.9.5:

    15:05

    Графика: TwistedBrush v.16.10:

    14:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.12.12:

    14:15

    Тонкие винчестеры Seagate дебютировали официально:

    13:51

    Мультимедиа: aTunes v.1.13.6:

    13:50

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.85:

    13:25

    Настройщики: RegVac v.5.02.00:

    13:00

    IBM связывает освоение более тонких норм с изменением архитектуры полупроводниковых приборов:

    12:52

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.98:

    12:35

    В Стэнфордском университете создана электропроводящая бумага:

    12:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.98:

    12:10

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.266.0 Beta:

    11:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.6.0.0 Build 1212:

    11:20

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    10:55

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    10:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    10:05

    Утилиты: Atheros Ethernet Utility v.1.1.0.7:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 декабря):

    09:15

    Применение SATA нового поколения оправдано в случае SSD:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 декабря 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 декабря 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 декабря 2009 года):

    08:00

    Sharkoon оснащает док-станцию для HDD портом Ethernet:

    08:00

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