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    8 декабря 2009

    Прием заказов на планшет Joо-Joо (бывший Crunchpad) начнется в ближайшие дни:

    22:15

    Google выпустила бета-версию Chrome для Mac OS X:

    21:43

    Himax представила технологию энергосбережения для ЖК-дисплеев:

    21:30

    Потенциал повышения быстродействия мобильных HDD еще не исчерпан:

    21:19

    ASUS UL50VT: новая модель в семействе ультратонких ноутбуков UnLimited:

    20:50

    Новые проекторы Acer с поддержкой 3D:

    17:37

    Acer GD245HQ — монитор с поддержкой NVIDIA 3D Vision:

    17:17

    Установщики: NSIS v.2.46:

    17:10

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6.1:

    16:45

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.14:

    16:20

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.7.3.7892:

    15:55

    Медиаплееры: ALLPlayer v.4.2.6.7:

    15:30

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.25.1:

    15:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.87.5.15:

    14:40

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.92:

    14:15

    Утилиты: Capture .NET v.6.9.3629:

    13:50

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.9.0.0.452:

    13:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.11 Build 3390:

    13:00

    Кодеки: x264 Video Codec r1360:

    12:35

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.41:

    12:10

    У ZyXEL готов первый в мире абонентский роутер с поддержкой LTE: Шлюз 4G обеспечивает высокую скорость подключения к Сети

    12:00

    Утилиты: EraseTemp v.3.4.5.0:

    11:45

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.15:

    11:20

    Renesas Technology выпускает микросхему для цепей питания ноутбуков с рекордным КПД:

    11:00

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2009.20:

    10:55

    Prolimatech MK-13: первая попытка компании в охлаждении видеокарт:

    10:35

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.2.2.5:

    10:30

    Интернет и сети: UltraVNC v.1.0.8.2:

    10:05

    Аналитики подсчитали, что к 2011 году в мире будет продано три миллиарда ПК:

    10:00

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.6.3:

    09:40

    Scythe обновляет процессорный кулер Mugen 2:

    09:30

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    09:15

    Мониторы VX1932wm-LED и A705b умеют беречь энергию:

    09:00

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.28:

    08:50

    Видеокарта Sapphire HD 5770 Vapor-X тише и холоднее референсной модели:

    08:30

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 декабря):

    08:00

    Кулеры Thermalright VRM-R3 и VRM-R4 охладят регуляторы напряжения ATI Radeon HD 5870 и HD 5850:

    08:00

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