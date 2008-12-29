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    29 декабря 2008

    Первые сведения о большом, но тонком нетбуке ASUS S121 появляются в виде фотоматериалов:

    21:15

    NVIDIA предложила решение проблемы с дефектными мобильными GPU: купите новые:

    21:12

    Супертонкий ноутбук Dell Adamo привлекает внимание дизайном, характеристиками и инструментами Google :

    18:04

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 66:

    17:45

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.36:

    17:20

    Утилиты: Outlook on the Desktop v.1.5.0:

    16:55

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.40:

    16:30

    Графика: TwistedBrush v.15.65:

    16:05

    SnaptureFlash — ксеноновая вспышка для iPhone :

    15:50

    Утилиты: SUMo v.2.4.0:

    15:40

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.8.3:

    15:15

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.0.0.7 Beta:

    14:50

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.9:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: FreePOPs v.0.2.9:

    14:00

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.5.3:

    13:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.7:

    13:10

    Мультимедиа: Fresh View v.7.62:

    12:45

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.06:

    12:20

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.3.0 Build 841 Beta:

    11:55

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:30

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.4 Build 69 Beta:

    11:05

    Офисное ПО: Easy Notes v.5.08 Beta 2:

    10:40

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.23:

    10:15

    Чистильщики: System Cleaner v.5.70c:

    09:50

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.0 Build 1225:

    09:25

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.4.4.0.609:

    09:05

    Энергопотребление, тепловыделение и разгон 55-нм GeForce GTX 260 сравнили с 65-нм :

    08:54

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 декабря 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 декабря 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 декабря 2008 года):

    08:00

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