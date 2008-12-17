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    17 декабря 2008

    AOL выпустила AIM for Mac 1.0 :

    22:07

    Фоторамка Transcend PF810 — оптимальная совокупность качеств:

    19:55

    TraderTools AI-1 — специализированные клавиатуры нужны не только геймерам:

    19:00

    Core i7 на примере Xeon X5570 бьет рекорды в тестах SAP :

    18:34

    Файловые менеджеры: Speed Commander v.12.30:

    16:55

    Новый продукт компании Apacer — карта памяти CF III 133X 32 ГБ :

    16:45

    Wireless Illuminated Super Tiny Keyboard — когда не руки на клавиатуру, а наоборот :

    16:35

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.4.4.1:

    16:30

    Настройщики: UltraMon v.3.0 Beta 3:

    16:05

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.6.2:

    15:40

    AMD опровергает слухи об увольнении каждого десятого сотрудника:

    15:30

    Утилиты: WinSnap v.3.0.1 Beta:

    15:15

    Графика: Picasa v.3.1 Build 70.71 Beta:

    14:50

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5421:

    14:25

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.14:

    14:00

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.19 Final:

    13:35

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2293:

    13:10

    Toshiba, IBM и AMD создали самую маленькую в мире ячейку памяти SRAM:

    13:05

    Редакторы: Amaya v.11.0 Final:

    12:45

    AMD и iZ3D бесплатно обеспечили пользователям ATI Radeon поддержку 3D-мониторов :

    12:30

    Безопасность: SpyCatcher v.5.1.2:

    12:20

    Общение в сети: Xfire v.1.102:

    11:55

    У AMD уже есть первые GPU, изготовленные по нормам 40 нм:

    11:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:30

    Ritek приступила к производству модулей солнечных элементов, которые покажет уже на выставке CES:

    11:22

    Cypress и Legend Silicon выпустили первый в мире референс-дизайн DTMB-тюнера с интерфейсом USB:

    11:14

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.4.3:

    11:05

    APOGEE GT Triple-Channel Memory Module Kits — несколько разновидностей памяти DDR3 для Core i7:

    10:58

    NVIDIA GT300 выйдет уже в следующем квартале?:

    10:54

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.0.0.66:

    10:40

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.3.6:

    10:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.32.1:

    09:50

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.8:

    09:25

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.22:

    09:05

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.8.0.065.000:

    08:45

    Серия продуктов ASUS Eee теперь включает и AiGuru SV1 — первый сертифицированный Skype-видеофон:

    08:34

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.5:

    08:30

    Qimonda делает ставку на углерод в энергонезависимой памяти нового поколения:

    08:30

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.36:

    08:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2008-12-16:

    08:00

    Sharkoon Venga Economy — стильные и недорогие корпуса типоразмера midi-ATX :

    07:19

    OCZ Flex EX — наборы быстрой памяти DDR2 и DDR3, которые охлаждаются водой :

    05:08

    Super Talent начинает поставки самых маленьких в мире 16-ГБ «флэшек» Pico:

    04:34

    SilverStone: процессорный кулер для «невысоких» ПК:

    03:07

    RaidSonic: стильные внешние накопители с интерфейсами eSATA и USB 2.:

    02:49

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