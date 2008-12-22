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    22 декабря 2008

    Мини-ноутбук Fujitsu LOOX R обзавелся SSD; теперь он может работать автономно более 12 часов:

    22:05

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.1.1.602:

    16:30

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.3.2:

    16:05

    Утилиты: StarEd v.5.10:

    15:40

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 025:

    15:15

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.5 Build 2557:

    14:50

    Чистильщики: WashAndGo v.11.0.0:

    14:25

    Утилиты: AceMoney v.3.12.3:

    14:00

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.7.19:

    13:35

    Нетбук NC20 с 12,1" экраном, наследник Samsung NC10, выйдет, возможно, уже в феврале :

    13:17

    Конвертеры: Cucusoft iPod Video Converter v.7.19:

    13:10

    Чехол с солнечной батареей для iPhone :

    12:52

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.36:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Easy Video Downloader v.2.1:

    12:20

    Утилиты: Autoruns v.9.37:

    11:55

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.34:

    11:30

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.227a1407:

    11:05

    Серия флэш-накопителей Buffalo RUF2-KL имеет высокую ёмкость и толщину всего 8 мм :

    10:45

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.1:

    10:40

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.16:

    10:15

    Фоторамка UFOTO UF715 создана ASUS для «управления воспоминаниями»:

    10:10

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.7:

    09:50

    Диагностика: Dr.Hardware 2009 v.9.9.0e:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:05

    NComputing покажет на CES «виртуальные компьютеры» дешевле $100:

    09:00

    20% рост цен памяти DDR2 вызван снижением объемов производства:

    08:57

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    08:45

    iLuv i9500 — новая настенная аудиосистема для iPod/iPhone :

    08:33

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 декабря):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 декабря 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 декабря 2008 года):

    08:00

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