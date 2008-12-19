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    19 декабря 2008

    Apple продемонстрирует на Macworld почти готовую Mac OS X 10.6? :

    23:57

    Foxit eSlick — в продаже скоро появится доступный e-book Reader :

    22:51

    Dell уменьшила цену нетбука Inspiron Mini 12, отказавшись от Windows Vista:

    19:55

    Антивирусы: Dr.Web Security Space:

    16:45

    Антивирусы: Dr.Web 5.0 для рабочих станций Windows:

    16:20

    Интернет и сети: Radmin v.3.3 с поддержкой технологии Intel AMT:

    15:55

    ЖК-панели, разработанные в AGL, могут проработать на жаре и холоде без перерыва девять лет:

    15:36

    Acronis Recovery для Microsoft Exchange – для резервирования и восстановления корпоративных почтовых серверов :

    15:301

    Compro VideoMate V220F — автономный ТV-тюнер, служащий мультимедийным центром:

    15:07

    Утилиты: Phone Xpress v.1.1.323:

    15:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.9.2:

    14:40

    OCZ Extreme-Performance Blade — трехканальная 2-ГГц память для процессоров Core i7 обещает производительность экстра-класса:

    14:27

    Фотогалерея дня: NVIDIA GeForce GTX 295 во всех деталях — в сборе и по частям:

    14:15

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.2.4:

    14:15

    abit ставит точку в истории о своей ликвидации :

    14:02

    Утилиты: UnHackMe v.5.00 Beta:

    13:50

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.16:

    13:25

    Apple выпустила Digital Camera Raw Compatibility 2.4 :

    13:24

    Настройщики: Cacheman XP v.1.80:

    13:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.6:

    12:35

    NVIDIA объединила Atom и GeForce 9400 в платформе Ion:

    12:25

    Мультимедиа: JAlbum v.8.1.4:

    12:10

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.1.028:

    11:45

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6.1.41 Beta:

    11:20

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.2.0:

    10:55

    Битва между процессорами развернется в сегменте UMD, полагают аналитики ABI Research:

    10:50

    Китайцы планируют на начало года выпуск 150-долларовых нетбуков :

    10:30

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.20:

    10:30

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.16:

    10:05

    Инженерные образцы RV740 работают с памятью GDDR5 :

    09:41

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2431:

    09:40

    Интернет и сети: User Account Manager v.4.06:

    09:15

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.2.2.0:

    08:50

    Fujitsu вот-вот начнет продажи ноутбуков с водяным охлаждением и двумя экранами:

    08:30

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1450 Beta:

    08:25

    Запись: BurnAware v.2.2.0:

    08:05

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.1.1.0:

    07:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.60:

    07:30

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.0:

    07:15

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.1124.1:

    07:00

    «Лаборатория Касперского»: бета-версия новой линейки корпоративных продуктов:

    03:57

    Доступен к просмотру второй вебкаст про технологии Intel:

    00:39

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