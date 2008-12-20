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    20 декабря 2008

    Apple обновила драйвер трекпада для Windows :

    23:57

    Новые Mac mini и iMac будут построены на чипсетах NVIDIA :

    21:45

    Numonyx представила новую флэш-память типа NAND, выпускаемую по нормам 41 нм:

    20:37

    Ноутбук AMILO Xi 3650 – экстремальный уровень развлечений:

    19:09

    Компактные МФУ Konica Minolta magicolor 1680MF и magicolor 1690MF подойдут для дома и малого офиса:

    14:14

    NEC представила разработки, которые будут применяться в производстве по нормам 32 нм и менее:

    13:52

    Dell Studio XPS 13 — стильный ноутбук с кожаной вставкой:

    13:11

    Thermaltake Xaser S1000 Notebook Cooler возглавил линейку кулеров для ноутбуков:

    13:09

    Ученые из IBM создали самый быстрый транзистор из графена:

    13:06

    NVIDIA демонстрирует 3D Vision и называет цену продукта:

    12:35

    Специалисты InPlay Technologies радикально улучшили технологию перьевого ввода:

    11:47

    Enermax выводит на рынок новую экологичную серию блоков питания Liberty по доступной цене :

    11:37

    Toshiba скоро начнет выпуск однокристальных систем по нормам 40 нм:

    10:52

    Stylistic ST6012 Slate — параметры и цена мощного и стильного Tablet PC:

    09:59

    2009 год станет годом выхода бюджетных 2,5" HDD:

    09:28

    Институт ITRI показал гибкие дисплеи :

    00:18

    Antec выпустила корпуса Sonata Elite:

    00:01

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