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    16 декабря 2008

    Apple выпустила обновление Mac OS X Tiger и Bonjour for Windows 1.0.6 :

    23:57

    Приложение Mac Games Arcade поможет выбрать игры для Mac :

    23:36

    Apple улучшила push-функциональность MobileMe :

    22:57

    Вышли первые двухъядерные процессоры AMD Kuma:

    21:30

    Новый цикл вебкастов про технологии Intel:

    21:26

    Toshiba и SanDisk отложат расширение производства флэш-памяти:

    20:56

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.51 Build 328:

    17:45

    Intel отправляет в отставку еще два мобильных процессора :

    17:43

    Сервер-хранилище Supermicro SuperServer 5035L-iB ориентирован на тех, кто работает дома:

    17:20

    Мультимедиа: Wavosaur v.1.0.4.0:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.0.5:

    16:55

    При помощи дешевых 13" ноутбуков Hewlett-Packard хочет вернуть своего покупателя в 2009 году:

    16:35

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.5:

    16:30

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.34:

    16:05

    Интернет и сети: WinGate v.6.5.0 Build 1197:

    15:40

    Настройщики: Fresh UI v.8.21:

    15:15

    Файловые обменники: Ares Galaxy v.2.1.1:

    14:50

    Утилиты: Daphne v.1.38:

    14:25

    Thermaltake Tai-Chi S — кулер «из Пятого элемента» для ноутбука с 0 дБА шума:

    14:06

    Редакторы: AkelPad v.4.1.1:

    14:00

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.66:

    13:35

    Софт для сотовых: Floola v.4.2.0:

    13:10

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.1:

    12:45

    Флагману NVIDIA — GeForce GTX 285 — высокие рабочие частоты:

    12:38

    Чистильщики: HDCleaner v.3.171 Beta:

    12:20

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.41:

    11:55

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.53:

    11:30

    Первые результаты тестов GeForce GTX 295. Пока от NVIDIA:

    11:08

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4225:

    11:05

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95h:

    10:40

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.5.0.0.36:

    10:15

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.21 Platinum:

    09:50

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.6.4:

    09:25

    Samsung использует в процессоре для цифровых фоторамок ядро ARM9:

    09:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (15.12.2008):

    09:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.0 Build 198:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:30

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 декабря):

    08:00

    NVIDIA обеспечит процессорам Intel Atom поддержку SLI:

    08:00

    Официально: XFX все-таки будет производить и продавать 3D-карты ATI Radeon:

    06:58

    У MSI готов Wind NetBOX — конкурент 1L-компьютерам ASUS с ещё меньшим объемом:

    04:54

    Apple выпустила Mac OS X 10.5.6 :

    00:01

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