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    10 декабря 2008

    Micron делает флэш-память с последовательным интерфейсом быстрее и дешевле:

    23:44

    Опубликованы спецификации OpenCL 1.0 :

    22:04

    В помощь геймеру: клавиатура Logitech G13 Advanced Gameboard:

    19:27

    Intel говорит о прорыве в кремниевой фотонике:

    19:21

    Исследователи из IBM и Гарвардского университета привлекут добровольцев к разработке солнечных батарей:

    19:15

    Dell UltraSharp 1909W: доступный широкоформатный 19" монитор:

    18:49

    Novatel Wireless MiFi — новое слово в мобильном широкополосном доступе:

    18:33

    Игровой корпус Cooler Master Storm Sniper появляется в продаже:

    18:09

    Общение в сети: QIP Infium Build 9020:

    16:45

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.5.0 Beta 6:

    16:20

    Настройщики: System Mechanic v.8.5.1.1:

    15:55

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.1.1:

    15:30

    Утилиты: SnagIt v.9.1.0:

    15:05

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.8:

    14:40

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.2:

    14:15

    Patriot Memory улучшает скоростные характеристики накопителей Xporter XT Boost:

    13:59

    Мультимедиа: Digital Media Converter v.2.79:

    13:50

    Microsoft выпустила апдейты для Office for Mac :

    13:44

    Графика: WildBit Viewer v.5.3 Beta 1.0:

    13:25

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.2.1:

    13:00

    Графика: FuturixImager v.5.9 Beta 4:

    12:35

    Резервное копирование: JaBack v.8.12:

    12:10

    Интернет и сети: Hyena v.7.5:

    11:45

    Принят стандарт использования GPGPU; AMD добавит поддержку OpenCL 1.0 в свой SDK:

    11:45

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.5:

    11:20

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1374 Beta:

    10:55

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 021:

    10:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5 (Updated):

    10:05

    Интернет и сети: IE7pro v.2.4.4:

    09:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.6.1:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    08:50

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    08:25

    Первые тесты процессора AMD Kuma:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 декабря):

    08:00

    Super Talent выпустила скоростные SSD UltraDrive:

    08:00

    Потери Intel, AMD и NVIDIA в четвертом квартале будут даже больше, чем ожидалось?:

    01:51

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