  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 декабря 2008

    Brando USB Notebook Cooling Pad — хаб для USB и охлаждающая док-станция для ноутбуков:

    23:00

    Apple обновила утилиту для корпоративного конфигурирования iPhone :

    22:59

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    18:10

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.4:

    17:45

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.8:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.3.9:

    16:55

    Софт для сотовых: Floola v.4.1.0:

    16:30

    Hitachi и Intel подписали соглашение о совместной разработке твердотельных накопителей корпоративного класса :

    16:24

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1582:

    16:05

    Графика: JetPhoto Studio v.4.0 Beta:

    15:40

    Чистильщики: HDCleaner v.3.167 Beta:

    15:15

    Thermalright начинает продажи 120-миллиметровых вентиляторов :

    14:52

    Настройщики: Mz Vista Force v.2.3:

    14:50

    Elecom предлагает влагозащищенные флэш-карточки объемом 4 и 8 ГБ:

    14:41

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.4 Build 2554:

    14:25

    LaCie начинает выпуск «денег» номиналом в 4 и 8 ГБ :

    14:01

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5 (Updated):

    14:00

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 62:

    13:35

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.7:

    13:10

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.5.0:

    12:45

    Настройщики: Game Accelerator v.8.0:

    12:20

    Список системных плат, совместимых с процессорами AMD AM3, опубликовала ECS:

    12:05

    Настройщики: GameOS v.3.6:

    11:55

    Фото дня: 55-нм графический процессор NVIDIA GT200:

    11:30

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.5:

    11:30

    ASUS поменяет Atom на Celeron, чтобы повысить продажи Eee Box:

    11:17

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2419 Beta:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.8.8 Beta:

    10:40

    Клавиатура μTRON предлагает попрактиковаться любителям оригинальных раскладок:

    10:31

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.40:

    10:15

    Редакторы: RJ TextEd v.4.70:

    09:50

    Антивирусы: AnVir Security Suite v.5.4.1:

    09:25

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.6 Build 829 Beta:

    09:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0.2:

    08:45

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:30

    Прошивки и утилиты для сетевых хранилищ D-Link:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 декабря):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018