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    21 декабря 2008

    Messenger for Mac получит средства для видеоконференций :

    13:42

    Pentax «весь в белом»: анонс ограниченной партии наборов из DSLR и двух объективов:

    13:27

    Освоение все более тонких норм замедлится на отметке 22 нм; что будет дальше?:

    13:22

    SanDisk официально объявляет о прекращении производства флэш-памяти :

    13:18

    Что мешает появлению фабрик, рассчитанных на пластины диаметром 450 мм?:

    12:42

    Новые подробности об AMD RV740, фаворите массового сегмента графических чипов:

    12:05

    Canon извиняется, но пока не знает, как исправить дефекты камеры EOS 5D Mark II:

    10:35

    Patriot Memory Warp SSD v3: объем — 256 ГБ, скорость — 240 МБ/с, цена — пока неизвестна:

    01:15

    Второй по величине производитель флэш-памяти типа NAND остановит производство 31 декабря:

    01:10

    CoolIT Domino ALC — недорогая система водяного охлаждения с собственным ЖК-дисплеем :

    01:05

    Lian Li начинает выпуск новых наборов радиаторов для верхней панели T-7024W и T-7022W для корпусов PC-A70 / PC-A7010:

    01:00

    Toshiba будет использовать в производстве по нормам 32-нм литографию с однократной экспозицией:

    00:55

    GeForce GTX 260 на 55-нм ядре замечен в продаже:

    00:33

    Процессоры и платы AMD Socket AM3 выйдут ранее, чем планировалось:

    00:31

    Дисплей AOC V22 Verfino имеет LED-подсветку и отличную контрастность:

    00:30

    SPARKLE удвоила объём памяти GeForce 9800 GTX+ и снабдила ее оригинальным кулером:

    00:29

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