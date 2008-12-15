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    15 декабря 2008

    Гибридная система Caldera 4870X2 охладит Radeon HD 4870 X2:

    19:36

    A-DATA XPG Gaming Series — игровая память наборами и отдельными модулями:

    19:17

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2428:

    18:35

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.0.2.115:

    18:10

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.2.2650:

    17:45

    Мультимедиа: ID3 Renamer v.3.0 RC3:

    17:20

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.07:

    16:55

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.3.10:

    16:30

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.7:

    16:05

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.1.2:

    15:40

    Первые подробности о IGP-чипсете AMD RS880 :

    15:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.31.5:

    15:15

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1586:

    14:50

    Утилиты: UnderCoverXP v.1.20:

    14:25

    Утилиты: EarthView v.3.10.0:

    14:00

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.8:

    13:35

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 64:

    13:10

    «Появление» Phenom II в продаже оказалось преждевременным:

    13:01

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 023:

    12:45

    Запись: Express Burn v.4.16:

    12:20

    В ассортименте ASUS появилась простая системная плата на чипсете Intel X58:

    12:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.32:

    11:55

    Кодеки: DivX v.6.8.5.5:

    11:30

    «Золотые» SDHC-карточки OCZ записывают данные со скоростью до 22,5 МБ/с:

    11:15

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 125:

    11:05

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.5 Build 2555:

    10:40

    Arctic Cooling готовит новую версию кулера Freezer Xtreme для еще невыпущенных процессоров :

    10:30

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.19:

    10:15

    Sapphire Technology выпускает «атомный» Radeon HD 4870 X2 с СВО:

    10:00

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6220:

    09:50

    Sharkoon Desperado — серия ATX-корпусов для ПК с хорошим охлаждением:

    09:30

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.9.3.172:

    09:25

    iiyama представила мониторы с новым дизайном — ProLite E2209HDS и B2409HDS:

    09:10

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 12 декабря):

    09:05

    AMD говорит о смерти PhysX и продолжает работать с Havok:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 декабря 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 декабря 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 декабря 2008 года):

    08:00

    Eee Box B203 — ещё один однолитровый компьютер ASUS, но быстрее и дешевле B202:

    05:48

    У Scythe появился способ «подружить» свои кулеры с процессорами Core i7 :

    04:47

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