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    1 декабря 2008

    Энтузиасты запустили Linux на iPhone :

    23:54

    Выпущена Mac-версия Total Media Converter :

    22:48

    QuickerTek выпустила внешнюю батарею для iPhone :

    21:55

    NorthQ FlexQ Combo — универсальный кулер для видеокарт и процессоров:

    21:35

    BenQ начинает продажу нетбуков с экранами формата 16:9 размером 10,1 дюйма:

    20:14

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6 Final:

    19:00

    Pioneer обещает довести объем оптических дисков до 1 ТБ:

    18:35

    Мультимедиа: aTunes v.1.11.0:

    18:35

    Zignum Cinderella — серия оборудования для блондинок :

    18:17

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.13:

    18:10

    Edimax PowerLine — сетевые решения, обеспечивающие скорость до 200 Мбит/сек :

    18:01

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 121:

    17:45

    Swiftech Caldera поможет в охлаждении карт Radeon HD 4870X2:

    17:35

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.9 Build 1146:

    17:20

    Дебютировала камера Nikon D3X — 24,5 Мп на полном кадре:

    17:05

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.24:

    16:55

    Графика: Photobie v.5.2:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAware v.5.10:

    16:05

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.0.1.586:

    15:40

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.1.2.0 Beta:

    15:15

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.176 Build 1399:

    14:50

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.8.2.0.337:

    14:25

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.73:

    14:00

    Трио новых настольных процессоров пополнило модельный ряд Intel :

    13:58

    Медиацентр Shuttle D 1416S выполняет функции охранника жилища:

    13:56

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1100:

    13:35

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 01\12\2008:

    13:10

    AMD впервые снизила цены линейки Radeon HD 4800:

    12:56

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.8.2:

    12:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (30.11.2008):

    12:20

    Корпус ASUS Vento TA-U1 можно поставить вместо новогодней ёлки:

    12:18

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.871:

    11:55

    Диагностика: NextSensor v.2.7.6.0 Build 1130:

    11:30

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1000 Beta 15:

    11:05

    Обновление драйверов для кард-ридеров O2Micro:

    10:40

    Неофициальные драйверы для модемов Motorola:

    10:15

    Драйверы и утилиты для сетевых хранилищ D-Link:

    09:50

    В Razer решили побаловать любителей компьютерных игр фирменными аксессуарами:

    09:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS:

    09:05

    Специалисты Micron создали SSD со скоростью чтения более 1 ГБ/с:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 декабря):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 ноября 2008 года):

    08:30

    Чипсет Intel B43 будет стоить дешевле Q43, но ограничится поддержкой двух слотов DIMM:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 ноября 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 ноября 2008 года):

    08:00

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