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    18 декабря 2008

    Trinity — HD-платформа VIA на «трех китах» для маленьких компьютеров:

    23:32

    VideoMate Vista U890F — компактный ТV-тюнер Compro для работы в Vista :

    22:58

    Apple выпустила Pro Applications Update 2008-05 :

    19:10

    Jetway предлагает «баребон» на двухъядерном Intel Atom:

    18:28

    У DFI готова плата Micro-ATX на базе Intel X58 — LP JR X58-T3H6:

    17:44

    Китайцы нашли неплохое применение отсеку для флоппи-дисковода — DIR-2221-SATA:

    16:59

    На выставке CES 2009 Toshiba представит solid-state drive рекордной ёмкости:

    16:31

    До конца года Hynix сократит выпуск DRAM на 20-30% :

    15:17

    Toshiba показала флэш-память, изготовленную по нормам 10 и 8 нм:

    14:55

    Corsair DOMINATOR GT — набор невероятно быстрой памяти для Intel Core i7:

    13:10

    Чем удивит BFG в своем первом игровом ПК?:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.5 Build 4:

    12:35

    PNY выпускает профессиональные 3D-ускорители Quadro FX 4800 и Quadro FX 5800:

    12:22

    Запись: Infra Recorder v.0.46.2:

    12:10

    Corsair продолжает пополнять ассортимент блоков питания с высоким КПД:

    11:52

    Настройщики: Super Utilities v.9.3:

    11:45

    Корпуса NOX Coolbay HX созданы для максимально производительных систем:

    11:37

    ОС Nova — последняя надежда Palm?:

    11:21

    Графика: ACDSee Pro v.2.5.358:

    11:20

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.0.0.21:

    10:55

    Brando предлагает «башню» из семи портов USB:

    10:48

    Настройщики: RegRun Security Suite v.6.00 Beta:

    10:30

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.46:

    10:05

    Micron и Sun говорят об увеличении ресурса флэш-памяти до одного миллиона циклов записи:

    09:50

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.0:

    09:40

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.5.3:

    09:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 18\12\2008:

    08:50

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.5:

    08:25

    Утилиты: Talisman Desktop v.3.0 Build 3006:

    08:00

    Blu-ray становится популярным форматом: рекордные продажи BD-версии «Темного рыцаря» :

    07:27

    Fujitsu: новые диски 2,5" с интерфейсом SAS-2:

    02:57

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