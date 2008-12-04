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    4 декабря 2008

    KURO-NAS/X4: сетевое хранилище объемом до 6 ТБ — своими руками:

    21:30

    Apple разослала тестерам новую сборку Snow Leopard :

    21:08

    Silicon Power выпустила «флэшку» с интерфейсами eSATA и USB:

    21:06

    Чипсеты Intel Eaglelake в следующем году станут функциональнее:

    19:41

    SSD Buffalo помогут владельцам Inspiron Mini9:

    19:16

    Корпус NZXT Zero 2: улучшенное охлаждение и строгий дизайн:

    16:03

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.5.1.7.1128:

    15:15

    Текстовые редакторы: EditPlus v.3.10:

    14:40

    Auzentech выпущена звуковая карта X-Fi Forte 7.1 для шины PCI Express :

    14:24

    Восстановление данных: Encopy v.4.61:

    14:15

    Графика: ForceVision v.4.0 Alpha 2:

    13:50

    LG XD4: симпатичные внешние накопители в алюминиевом корпусе:

    13:37

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.31:

    13:25

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.6.5:

    13:00

    Core i7 и проблемы с TLB — волноваться не стоит, говорит Intel:

    12:48

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.9:

    12:35

    Кодеки: DivX v.6.8.5.4:

    12:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (3.12.2008):

    11:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5315 Beta:

    11:20

    Стильный тонкий нетбук ASUS Eee PC 1002HA появляется за $499:

    11:10

    Мультимедиа: JAlbum v.8.1:

    10:55

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127527:

    10:30

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.9.0:

    10:05

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.0.0.3 Beta:

    09:40

    Phenom II превосходит Core 2 в мультимедийных приложениях?:

    09:30

    Мультимедиа: Konvertor v.3.70 RC2:

    09:15

    Hynix выпустила первые в мире 54-нм чипы памяти Mobile DRAM плотностью 2 Гбит:

    09:14

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.00 Build 720:

    08:50

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.1.2.0:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 декабря):

    08:00

    AMD обновляет план выпуска чипсетов на следующий год:

    07:35

    Шведский производитель ковриков для мышей выпустил игровую гарнитуру:

    01:25

    В Windows 7 запуск приложений Direct3D 10/10.1 будет возможен на CPU :

    00:20

    eGo BlackBelt и Encrypt — пара новых портативных HDD Iomega с защитой данных:

    00:15

    A-DATA выпускает двух- и трёхканальные наборы памяти DDR3-1800+ в серии XPG Plus:

    00:14

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