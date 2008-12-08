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    8 декабря 2008

    Q2ID 4 конвертирует макеты QuarkXPress в формат InDesign CS4 :

    22:59

    В Сети обнаружен еще один «троян» для Mac :

    21:54

    Aquarium USB Hub или как «утопить» телефон в аквариуме с пользой дела:

    20:41

    Внешняя видеокарта Witech Multi-I обеспечивает подключение сразу двух мониторов к одному порту USB:

    20:12

    Swiftech MCR320-QP и MCR320-Res — радиаторы для СВО компьютеров класса High-End:

    18:49

    AMD, ATIC и Mubadala дополнили договор о СП; сумма, причитающаяся AMD, не изменилась:

    18:32

    Antenova начинает выпуск антенны для ноутбуков, одновременно поддерживающей CDMA/GSM, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, UWB и GPS:

    17:22

    «Дорожная карта» Intel показывает, чего ждать от нетбуков в будущем:

    16:01

    Настройщики: Throttle v.6.8.12.2008:

    15:15

    Logitech: новая подставка для ноутбуков:

    14:57

    Настройщики: PCBoost v.3.8.12.2008:

    14:50

    Настройщики: SuperRam v.5.8.12.2008:

    14:25

    Настройщики: PCMedik v.6.8.12.2008:

    14:00

    Настройщики: GameGain v.2.8.12.2008:

    13:35

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.8.3:

    13:10

    3D-карта Radeon HD 4850 X2 стала намного дешевле, но пока не для всех:

    12:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2424:

    12:45

    Графика: ForceVision v.4.0 Alpha 3:

    12:20

    Спецификации Ethernet 40/100G выйдут вовремя:

    12:01

    Аналитики: цены на процессоры падают, ряд решений выйдет позже, чем ожидалось:

    11:57

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127528:

    11:55

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 020:

    11:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 08\12\2008:

    11:05

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.12.01:

    10:40

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.1113.1:

    10:15

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.74:

    09:50

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.96:

    09:25

    QNX и Kontron разработали уникальную платформу для процессоров Intel Atom :

    09:25

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20a:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 декабря):

    08:45

    Новые подробности о планах выпуска процессоров AMD по нормам 45 нм:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 декабря 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 декабря 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 декабря 2008 года):

    08:00

    Maxell iVDR-Xtreme — дорогие сменные винчестеры в защищенном исполнении :

    08:00

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