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    24 декабря 2008

    EVGA начинает продажи двух GeForce GTX 260 на базе 55-нм GPU :

    23:25

    Новые iMac будут представлены в январе? :

    22:28

    iZ3D покажет на CES 2009 три прототипа новых 3D-дисплеев:

    19:57

    Ноутбуки впервые опередили настольные ПК по объему продаж:

    18:45

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.5 Build 5:

    17:45

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2008 v.6.2.1343:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.44:

    16:55

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.2:

    16:30

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.5 Build 2558:

    16:05

    Веб-браузеры: Flock v.2.0.3:

    15:40

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.7.3:

    15:15

    Утилиты: Winsonar 2008 XP v.8.02.01:

    14:50

    HP Firebird PC 803: как уместить мощный игровой ПК в тонкий корпус:

    14:32

    Редакторы: Amaya v.11.0.1:

    14:25

    В январе T-Mobile и Google выпустят коммуникатор G2:

    14:08

    Настройщики: RegRun Security Suite v.6.00:

    14:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.14.0.160:

    13:35

    Настройщики: System Mechanic v.8.5.2.4:

    13:10

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.5.21.340:

    12:45

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5 (Updated):

    12:20

    Мультимедиа: Reaper v.2.54:

    11:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.98.2:

    11:30

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.3:

    11:05

    Intel не собирается делиться с NVIDIA рынком систем на базе Atom:

    10:55

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.15:

    10:40

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.4.8:

    10:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0.3:

    09:50

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    09:25

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme/NetLink:

    09:05

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.62:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 декабря):

    08:00

    Первая информация о 40-нм GPU NVIDIA GT216:

    00:50

    У Sapphire готов ускоритель Radeon HD 4870 1GB Toxic:

    00:27

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